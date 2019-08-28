Алтайское УФАС оштрафовало девушку за рекламу концерта Ольги Бузовой

Новости 03.10.2019 9:50 171

Жительницу Барнаула оштрафовали за размещение баннера с анонсом концерта Ольги Бузовой в барнаульском СК «Темп». Незаконная реклама была размещена на одной опоре с дорожным знаком на улице Попова.

Отмечается, что распространение рекламы на знаке дорожного движения, его опоре или любом ином приспособлении, предназначенном для регулирования дорожного движения, не допускается.

Стало известно, что девушка, повесившая баннер, заключала договор о сотрудничестве с ООО «СК Темп». Ее оштрафовали на 2 тысячи рублей.

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«Запрет на размещение рекламы на знаках дорожного движения установлен потому, что такая рекламная информация может отвлекать внимание участников дорожного движения, затруднять восприятие значения дорожного знака, а также ухудшать его видимость, что создаст угрозу безопасности дорожного движения», - пояснила начальник отдела контроля недобросовестной конкуренции и рекламы Алтайского краевого УФАС России Наталья Буянкина.

Согласно статистике, закон часто нарушают распространители рекламы цирка, КВН, ярмарок и распродаж одежды.