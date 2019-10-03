Алтайский филиал Россельхозбанка начал работать с наличными китайскими юанями

25 сентября 2019 года в Алтайском филиале Россельхозбанка запущена услуга по покупке/продаже китайского юаня. Такие операции возможно осуществлять в офисе Банка по адресу пр-т Ленина, 80Б. Обновление курса производится несколько раз в день. Об изменениях курса оперативно можно узнавать на сайте Банка https://rshb.ru/.
«Активизации въездного и выездного туризма в Китай, а также возросший спрос на китайские юани со стороны предприятий Алтайского края, занимающихся ВЭД, способствовало появлению данной услуги в Россельхозбанке на Алтае», – отметил директор филиала Николай Бойко.