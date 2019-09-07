Сергей Шубенков взял «серебро» на чемпионате мира-2019

Алтайский легкоатлет Сергей Шубенков завоевал серебряную медаль на чемпионате мира. Накануне в Дохе (Катар) прошел финальный забег среди мужчин на дистанции 110 метров с барьерами.
В финале Шубенков преодолел дистанцию за 13,15 секунды. На доли секунд его обошел американец Грант Холлоуэй (13,10). Замкнул призовую тройку француз Паскаль Мартино-Лагард (13,18).
В копилке Шубенкова таким образом появилась четвертая медаль ЧМ: является чемпионом (2015), серебряным (2017 и теперь - 2019) и бронзовым (2013) призером чемпионатов мира.
Как пишет «Спорт Экспресс», олимпийский чемпион-2016 Омар Маклеод из Ямайки допустил очередное падение в конце финального забега.
Соревнования начнутся через три недели