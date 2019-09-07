Сергей Шубенков взял «серебро» на чемпионате мира-2019

Новости 03.10.2019 9:20 255

Алтайский легкоатлет Сергей Шубенков завоевал серебряную медаль на чемпионате мира. Накануне в Дохе (Катар) прошел финальный забег среди мужчин на дистанции 110 метров с барьерами.

В финале Шубенков преодолел дистанцию за 13,15 секунды. На доли секунд его обошел американец Грант Холлоуэй (13,10). Замкнул призовую тройку француз Паскаль Мартино-Лагард (13,18).

В копилке Шубенкова таким образом появилась четвертая медаль ЧМ: является чемпионом (2015), серебряным (2017 и теперь - 2019) и бронзовым (2013) призером чемпионатов мира.

Как пишет «Спорт Экспресс», олимпийский чемпион-2016 Омар Маклеод из Ямайки допустил очередное падение в конце финального забега.

Шубенков и Миллер вошли в состав сборной на ЧМ в качестве нейтральных атлетов Новости 07.09.2019 19:00 Соревнования начнутся через три недели 589

Финал

1. Грант Холлоуэй (США) — 13,10

2. Сергей Шубенков (Россия) — 13,15

3. Паскаль Мартино-Лагард (Франция) — 13,18

4. Се Вэньцзюнь (Китай) — 13,29

5. Орландо Ортега (Испания) — 13,30

6. Шэйн Брэтуэйт (Барбадос) — 13,61

7. Девон Аллен (США) — 13,70

8. Милан Трайкович (Кипр) — 13,87

9. Омар Маклеод (Ямайка)