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Сергей Шубенков взял «серебро» на чемпионате мира-2019

Новости
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Алтайский легкоатлет Сергей Шубенков завоевал серебряную медаль на чемпионате мира. Накануне в Дохе (Катар) прошел финальный забег среди мужчин на дистанции 110 метров с барьерами.

В финале Шубенков преодолел дистанцию за 13,15 секунды. На доли секунд его обошел американец Грант Холлоуэй (13,10). Замкнул призовую тройку француз Паскаль Мартино-Лагард (13,18).

В копилке Шубенкова таким образом появилась четвертая медаль ЧМ: является чемпионом (2015), серебряным (2017 и теперь - 2019) и бронзовым (2013) призером чемпионатов мира.

Как пишет «Спорт Экспресс», олимпийский чемпион-2016 Омар Маклеод из Ямайки допустил очередное падение в конце финального забега.

Шубенков и Миллер вошли в состав сборной на ЧМ в качестве нейтральных атлетов

Шубенков и Миллер вошли в состав сборной на ЧМ в качестве нейтральных атлетов

Новости

Соревнования начнутся через три недели

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Финал
1. Грант Холлоуэй (США) — 13,10
2. Сергей Шубенков (Россия) — 13,15
3. Паскаль Мартино-Лагард (Франция) — 13,18
4. Се Вэньцзюнь (Китай) — 13,29
5. Орландо Ортега (Испания) — 13,30
6. Шэйн Брэтуэйт (Барбадос) — 13,61
7. Девон Аллен (США) — 13,70
8. Милан Трайкович (Кипр) — 13,87
9. Омар Маклеод (Ямайка)

Автор: Политсиб.ру

Фото: vk.com

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