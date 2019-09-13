Глава ЦИК рассказала об избирательной реформе

Новости 03.10.2019 8:15 135

Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что кардинальная реформа избирательной системы сейчас невозможна. Об этом сообщает РБК.

Ранее Памфилова предложила пакет поправок к избирательному законодательству. На прошедшем накануне заседании научно-экспертного совета при ЦИК глава центризбиркома уточнила, что оно должно основываться на существующем политическом векторе.

«Сейчас нет предложений по изменению политического вектора. ЦИК не готовит политическую повестку. Масса вопросов выходит за рамки нашей компетенции», — добавила она.

Памфилова озвучила три инициативы:

Упрощение сбора подписей для кандидатов;

Изменение муниципального фильтра;

Расширение полномочий ЦИК в муниципальных кампаниях.

Скорректировать мунфильтр Памфилова предлагала и ранее. По ее словам, конкуренция на выборах должна быть «более живой и реальной».

«Надо продумать, каким образом [упростить сбор подписей], чтобы для всех кандидатов, независимо от их политической ориентации, были более-менее равные условия. И для самих избирателей чтобы это было неопасно, комфортно, удобно», — заметила глава комиссии.

Ранее в СМИ озвучивались такие инициативы Памфиловой, как установление персональной ответственности председателей избиркомов и подписного фильтра, а также отмена досрочного голосования и открепительных удостоверений.