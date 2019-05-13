Мошенники под видом замгубернатора выманивают у барнаульских бизнесменов деньги

Новости 03.10.2019 7:10 671

В среду, 3 октября в приемную директора крупной компании позвонил человек, представившийся заместителем председателя правительства Алтайского края Виталием Снесарем. Об этом сообщили в местном сообществе barnaul22.

В приемной взяли контактный телефон «Снесаря», чтобы директор с ним связался. По телефону злоумышленник заявил, что по поручению губернатора Виктора Томенко предпринимателям предлагают оказать финансовую поддержку на обустройство 82 жилищ. Сумма поддержки составляет 101 100 рублей.

В качестве доказательства, бизнесмены получали документы, в которых говорилось о реализации государственных и социальных программ.

«В рамках подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» ФЦП «Жилище» на 2015-2020 годы. В рамках этой задачи был объявлен конкурс, который выиграла ООО «Криптос». До конца 2019 года компания обязуется построить новые дома», - говорится в тексте рассылаемого документа за подписью Снесаря.

Виктор Томенко наградил медалью Виталия Снесаря Новости 13.05.2019 10:50 Указ был подписан 6 мая 699

Там же прилагается смена и реквизиты для перевода средств на счет ООО «Криптос», которая по данным «Спарк-интерфакс» зарегистрирована в Москве по ул.Мартеновская, дом 41, стр.2, а ее генеральным директором является Светлана Толкачева. В списках связанных фирм числится ООО Центр Сантехники. Основным видом деятельности компании является Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием. Также Криптос, ООО работает еще по 4 направлениям.

Однако, несмотря на все, компания была оформлена менее месяца назад.

Настоящий Виталий Снесарь, тем временем, обратился в ГУ МВД по региону с просьбой провести доследственную проверку данных фактов и к руководству Союза промышленников и работодателей - проинформировать членов Союза о действии в крае группы мошенников. Об этом «Политсибру» сообщили в краевом правительстве.

«В адрес руководителей предприятий Алтайского края поступают звонки от неустановленных лиц и фальшивые письма, подписанные якобы, заместителем председателя правительства Алтайского края Виталием Снесарем. Правительство Алтайского края просит предпринимателей и руководителей предприятий быть бдительными и не поддаваться на предложения мошенников о перечислении средств», - прокомментировали ситуацию в правительстве края.