Фура въехала в кафе на алтайской трассе, есть погибшие

Новости 03.10.2019 7:45 322

Согласно информации из соцсетей в Алтайском крае 2 октября произошло крупное ДТП с погибшими. Фура столкнулась с легковым автомобилем в Тальменском районе.

«На трассе Барнаул - Новосибирск, не доезжая Грани Алтая км 15, грузовик врезался в кирпичное кафе, протаранив при этом легковой автомобиль... Легковушка в гармошку, грузовик и кафе горит. Работают пожарные, много полиции», - пишут свидетели аварии в Сети.

В краевой Госавтоинспекции факт ДТП подтвердили, указав, что ДТП произошло около 14:00 на 152-м километре автодороги Р-256 «Чуйский тракт».

По данным ГИБДД, водитель грузового автомобиля «Скания» совершил выезд на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем «Тойота Раум».

Сообщается, что грузовик въехал в кафе, в результате аварии погибли водитель и пассажир легкового автомобиля, также пострадал водитель грузовика.

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«Водитель фуры живой! Успели помочь выбраться до пожара! Сказал, что «Раум» на встречку вышел», - пишут интернет-пользователи.

В настоящее время по факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.