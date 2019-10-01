В Сибири ликвидировали военные суды

Новости 02.10.2019 18:50 101

Кассационный военный суд начал работу в Новосибирске. В настоящее время упразднены Западно-Сибирский окружной, Черемховский гарнизонный и 61-ый гарнизонный суды, пишет «Тайга. Инфо».

Кассационный военный суд в Новосибирске будет рассматривать в третьей инстанции дела со всей России. Это единственный такой суд в нашей стране.

Как заявил полпред президента в Сибири Сергей Меняйло, сейчас предстоит организовать работу таким образом, чтобы большие расстояния не могли препятствовать судебному процессу. В частности, активнее использовать систему видео и конференц-связи.

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Важно отметить, что председателем Кассационного военного суда назначен Александр Красько, ранее возглавлявший Западно-Сибирский окружной суд, также расположенный в Новосибирске. На организацию работы нового суда потратили почти 3,5 млн рублей.

Любопытно, самая крупная статья расходов - автомобиль за 2,5 млн. У него должен быть кожаный салон, подогрев сидений, беспроводная зарядка для смартфона, климат-контроль и аудиосистема с шестью колонками.Отметим, под эти критерии подходит премиальный корейский автомобиль Genesis G80 компании Hyundai.

Западно-Сибирский окружной военный суд упразднен, его дела переданы во 2-ой Восточный военный суд, созданного на базе Восточно-Сибирского окружного военного суда в Чите. Согласно федеральному закону о реформе военных судов, который вступил в силу с 1 октября 2019 года, у него будет постоянное присутствие в Новосибирске.

Также упразднен Черемховский гарнизонный военный суд - подсудные ему дела отдали Иркутскому суду. Закрыт и 61-ый гарнизонный суд, рассматривавший дела сибирских военнослужащих ракетных войск, космической и противоракетной обороны. Их передали в Омский военный суд.