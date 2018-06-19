Бывший новосибирский банкир выкупил офис «Стройгаза» в Барнауле

Новости 02.10.2019 18:20 126

Бывший офис алтайского СХ «Стройгаз», находящийся в Барнауле, выставили на торги, где его выкупил Сергей Сутормин, ранее возглавлявший управление новосибирского филиала банка «Открытие». Об этом пишет «Коммерсант».

31/100 доля в праве общей долевой собственности на административное здание, расположенное на Комсомольском проспекте, 118. По итогам аукциона, за 51,1 млн рублей часть здания приобрел Сутормин.

Таким образом, ему достанутся офисные помещений совокупной площадью 8,67 тысяч кв. м, а также право аренды земельного участка под ним площадью 4,68 тысяч кв. м.

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Его «соседями» в здании будут Федеральная налоговая служба по Алтайскому краю, региональное минэкономразвития, Алтайский центр государственно-частного партнерства и привлечения инвестиций, краевая Счетная палата и Алтайский центр кластерного развития.

Сергей Сутормин работал в банковской сфере более 20 лет. По данным «СПАРК-Интерфакс», на сегодняшний день он является гендиректором и совладельцем (50%) строительной компанией «Лидер и Ко», которая расположена в Новосибирске.

Напомним, что СХ «Стройгаз» была признана банкротом в июле 2018 года. Претензии кредиторов к компании составляют более 1 млрд рублей.

Последней крупной работой компании стал тубдиспансер в Новоалтайске, строительство которого не было завершено. Также компания не закончила строительство Художественного музея на площади Октября. Сейчас оба объекта ремонтирует и продолжает строить строительная компания «Селф».