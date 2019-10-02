Крупнейший вуз Алтайского края принял более трех тысяч первокурсников

Новости 02.10.2019 17:21 86

В Алтайском государственном техническом университете им.И.И. Ползунова завершилась приемная кампания. В АлтГТУ поступило 3012 первокурсников. Крупнейший вуз Алтайского края предпочли молодые люди из 8 иностранных государств и 16 регионов страны.

Большинство первокурсников – жители Алтайского края, но среди пожевавших получить высшее образование есть как представители сибирских городов, так и отдаленных регионов страны: Амурской области, Камчатской области, Хабаровского края, Санкт-Петербурга, Ханты-Мансийского автономного округа.

На 2020/21 учебный год АлтГТУ выделено 1845 бюджетных мест. Это на 151 место больше по сравнению с текущим учебным годом. В АлтГТУ имеется 2 филиала в Рубцовске и Бийске, 6 институтов, 7 факультетов, технологический колледж и военный учебный центр. В техническом вузе имеется 35 направлений подготовки бакалавриата 6 программ специальностям. Также АлтГТУ готовит по 18 направлениям подготовки магистратуры и по 15 направлениям подготовки аспирантуры.