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Застройщик, едва возобновив работы, столкнется с проверкой СК из-за петиции дольщиков

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Следственный комитет Алтайского края начал доследственную проверку после опубликования петиции дольщиков, которые пострадали из-за незавершенного строительства объекта в Барнауле. Об этом сообщает СК в регионе.

Дольщики, разместившие петицию, обвиняют застройщика в срыве сроков по завершению выдачи жилья. Дом расположен на проспекте Ленина, 195а. Изначально планировалось ввести его в эксплуатацию более двух лет назад, 30 сентября 2017 года. Строительством занимается ООО «МК «ПР - Холдинг».

«В ходе проверки следователи изучат обстоятельства, изложенные в петиции. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - пояснили в краевом Следкоме.

Заместитель руководителя Инспекции строительного и жилищного надзора Алтайского края Ольга Дерявская ранее сообщила, что срок сдачи дома перенесли на 31 декабря 2019 года.

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Кроме того известно, что ситуация с дольщиками стоит на контроле рабочей группы администрации Барнаула, в состав которой входят представители Госинспекции, Минстроя, органов прокуратуры, администрации и строительного сообщества края.

Сам застройщик сказал, что в рамках компенсации перед клиентами будут проведены дополнительные строительно-отделочные работы, в счет погашения неустойки за нарушения сроков сдачи. Уже сейчас там выполнены все основные монтажные работы. Дольщики, между тем, жалуются на сложившуюся ситуацию, когда им приходится платить ипотеку и арендную плату за съемное жилье.

Ранее Дерявская предположила, что работа по строительству затормозилась из-за самих дольщиков, которые, не дожидаясь окончания строительства, начали подавать иски в суд на возмещение неустоек. Это привело к тому, что судебные приставы наложили запрет на регистрацию застройщиком договоров долевого участия. Из-за того, что компания долгое время не могла продавать квартиры, она не привлекла средства на строительство.  

Позднее вопрос все-таки решился. Обременение было переложено на другое имущество и продажи возобновили. Остается только догадываться, как проверка СК отразится на строительных работах и сроках готовности дома. Известно, что для завершения строительства необходимо чуть больше 20 млн рублей.

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Автор: Политсиб.ру

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