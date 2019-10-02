На Алтай-Коксе стартовала спартакиада

Новости 02.10.2019 19:30 54

На Алтай-Коксе (входит в Группу НЛМК) торжественно открыли спартакиаду сезона 2019 – 2020 годов. Это традиционное спортивное мероприятие проводят для заводчан уже более 35 лет.

На постоянной основе занимается спортом каждый пятый сотрудник. В новом спортивном сезоне примут участие 25 команд. Видео об открытии спартакиады смотрите по ссылке.

«Мы создаем все условия для активной жизни заводчан. Благодаря спорту и регулярным физическим тренировкам, они укрепляют здоровье, повышают личную эффективность», - отметил директор по персоналу и социальным вопросам Александр Уманец.

Каждой команде подарили от завода сертификаты на покупку спорттоваров. Шести заводчанам вручили призы за успешную сдачу тестов ГТО. За три года более 100 спортсменов Алтай-Кокса сдали тесты ГТО, из них 55 получили золотой знак, 13 – серебряный и 9 человек – бронзовый.

Завершилось торжественное открытие спартакиады товарищеским матчем по волейболу между сборной Алтай-Кокса и командой местного отделения МВД «Заринский». Фоторепортаж с открытия спартакиады смотрите по ссылке:

Помимо ежегодной спартакиады, которая длится с октября по июнь, для сотрудников компании проводят «Семейные старты», турнир памяти первого директора завода А.А. Котовича, состязания по спортивной рыбалке, турслеты, квесты и др. Кроме этого, Алтай-Кокс финансирует участие заводчан в выездных соревнованиях различного уровня.