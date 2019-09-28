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Задушил и залил в бетон. СК расследует убийство женщины и двух ее детей

Новости
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Подробности громкого убийства  в Славгороде сообщили в СКР по Алтайскому краю.  22-летнему местному жителю предъявили обвинение в убийстве молодой женщины и двух ее детей.

По данным регионального Следкома, в ночное время 22 августа 2019 года потерпевшая собрала личные вещи, документы и совместно с двумя детьми 4-х и 9-ти лет намеревалась уехать в другой регион. Она попросила родного брата супруга подвезти ее и детей до вокзала.

«Двигаясь на мотоцикле из села Павловка в Славгород, родственник остановил транспортное средство, после чего из-за возникшего конфликта нанес удар по лицу молодой женщины, от которого она потеряла сознание. Затем, автомобильным тросом он задушил малолетних детей, а когда потерпевшая пришла в сознание, тем же тросом сдавил ее шею», - информирует СК по региону.

Задержан подозреваемый в убийстве матери с детьми в Славгороде

Задержан подозреваемый в убийстве матери с детьми в Славгороде

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Преступление было совершено месяц назад

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В итоге потерпевшие скончались от асфиксии. Чтобы замести следы убийства, злоумышленник закопал тела жертв в лесополосе, а затем на протяжении нескольких дней заливал их бетоном.

На данный момент обвиняемый заключен под стражу. Следователями назначены необходимые судебные экспертизы, ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается.

Автор: Политсиб.ру

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