Директор «Сибирской медиагруппы» из Барнаула вошел в рейтинг топовых менеджеров России

Новости 02.10.2019 15:50 280

Ассоциация менеджеров и ИД «Коммерсантъ» подвели итоги 20-го юбилейного рейтинга «Топ-1000 российских менеджеров».

Составители рейтинга отметили, что в этом году в список, помимо владельцев и топ-менеджеров крупнейших корпораций, вошли управленцы из сферы медиабизнеса. Так, в числе лучших высших руководителей в данной области оказался генеральный директор «Сибирской Медиагруппы» Андрей Абрамов. По его словам, он принял решение подать заявку как самовыдвиженец, чтобы побудить журналистов своей компании участвовать в различных конкурсах.

«Я подавал заявку на участие для того, чтобы получить объективную оценку своей работы со стороны. И если что-то не так, скорректировать курс. Список бизнес-лидеров формируется Ассоциацией менеджеров России, которую консультирует издательский дом «Коммерсантъ» – это профессионалы своего дела, и обратная связь от них очень важна для меня», – рассказал Андрей Абрамов.

В настоящем рейтинге он оказался единственным представителем сибирского медиабизнеса. В список вошли также управленцы крупных федеральных СМИ, в том числе, генеральный директор холдинга РБК Николай Молибог, первый заместитель главного редактора МИА «Россия сегодня» Сергей Кочетков и первый заместитель генерального директора – исполнительный директор Международной информационной группы «Интерфакс» Владимир Герасимов.

«Оценка в рамках региона, конечно, тоже очень значима. Но признание на таком уровне актуально для любого сотрудника компании, поэтому я призываю и журналистов чаще участвовать в профессиональных конкурсах, так как они стимулируют развитие», – заключил Андрей Абрамов.

Рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров» составляется по принципу «лучшие выбирают лучших». А нужен он для того, чтобы понять, насколько активно меняются лидеры профессионального сообщества. Это отражает уровень развития в стране той или иной отрасли, а также показывает специалистам, в какую компанию стоит идти, чтобы добиться стремительного карьерного и профессионального роста.