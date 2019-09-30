«За» и «против»: Барнаулу нужен вип-отель Radisson?

Новости 02.10.2019 15:20 153

В Барнауле может появиться отель международной сети Radisson. Эта новость сразу вызвала ажиотаж. Тем временем местных жителей беспокоит тот факт, что город может потерять еще одну зеленую зону, пишет «ТОЛК».

Ранее сообщалось, что местом для возможного строительства отеля рассматривается участок в центральной части Барнаула, на пересечении улицы Молодежной и проспекта Социалистического, где в настоящее время находятся парк «Барнаульская крепость».

Речь идет о 1,5 млрд рублей

Начальник управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых подтвердил, что представители международной сети отелей Radisson сохраняют интерес к тому, чтобы выйти на рынок Барнаула.

«Действительно, на уровне правительства состоялся диалог с компанией Radisson и ООО «Премиумстрой-Алтай», проявившими свою заинтересованность в строительстве нового отеля в Барнауле. Для региона это достаточно значимый с точки зрения частных инвестиционных вложений проект – речь идет о порядка 1,5 млрд рублей. В настоящее время мы находимся в процессе его проработки. Очень важно оценить эффект, который мы получим, взвесить все плюсы и минусы. Сейчас изучаются параметры проекта, соотносятся с возможным местом размещения. Конечно же, при принятии решения будет изучено мнение экспертного сообщества и населения».

Когда именно будет принято окончательное решение о возможном строительстве отеля Radisson в Барнауле, пока неизвестно.

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Острая конкуренция

В свою очередь, директор гостиницы «Барнаул» Сергей Воронов пояснил, что в настоящее время востребованы номера от 3 до 4 тысяч рублей, в то время как номера высокого класса стоимостью 6-7 тысяч серьезным спросом не пользуются. При этом есть предположения, что стоимость номера в Radisson будет начинаться от 5 тысяч рублей.

По словам экспертов, что если Radisson подстроится под барнаульские цены, то это позволит ему обеспечить неплохую заполняемость.

Если обратить внимание на то, что новый отель могут построить едва ли не на одном квадратном километре с еще тремя крупными гостиницами Барнаула, становится очевидным, что часть клиентов проявит интерес к новому объекту. В связи с этим Radisson воспринимается не иначе как серьезный конкурент.

Президент Алтайской региональной ассоциации туризма Александра Томашевич обратил внимание на то, что Radisson может дать городу некий статус и прибавить туристической привлекательности. Кроме того, отель обеспечит горожан дополнительными рабочими местами.

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Опрос

На сайте информационного портала «ТОЛК» был проведен опрос. Читателям предложили ответить на вопрос: «Согласны ли вы на строительство отеля Radisson рядом с парком «Барнаульская крепость»?

На текущий момент 39% опрошенных категорично ответили «нет», 28% выбрали вариант «пусть строят отель, но в другом месте», еще 10% выбрали ответ «я вообще против отеля, пустой будет стоять». Согласно промежуточным итогам, строительство отеля Radisson поддерживают 23% участников опроса.