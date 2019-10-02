МТС обучит алтайских пенсионеров мобильной грамотности

Новости 02.10.2019 14:50 110

«Мобильная академия МТС» открывается в Алтайском крае – здесь будут проходить специальные классы по обучению основам мобильного Интернета людей старшего возраста.

Жители Алтайского края, в том числе маломобильные и пожилые, смогут бесплатно обучаться основам мобильной грамотности на онлайн-платформе от МТС. Портал Gramota.mts.ru поможет обучаться мобильным технологиям жителям всех регионов страны.

Курс на портале Gramota.mts.ru состоит из девяти уроков и ориентирован на людей в возрасте старше 50 лет – новых пользователей смартфонов и планшетов. Уроки содержат базовые знания по теме мобильной грамотности. Например, как выбрать правильный смартфон и настроить его, как выйти в интернет, решать бытовые вопросы, консультироваться с врачом, планировать финансы и находить друзей в социальных сетях.

Уроки изложены очень доступно, курс осилит даже неопытный пользователь. Чтобы пройти обучение, нужно просто зарегистрироваться на портале и приступить к урокам. После прохождения курса пользователь получит сертификат. Прервать и затем возобновить обучение можно в любой момент, прогресс будет сохранен и доступен при следующем заходе пользователя на портал со своим логином и паролем.

Gramota.mts.ru поможет познакомить старшее поколение с возможностями современных мобильных устройств и интернетом. Жителей удаленных населенных пунктов края он познакомит с современными мобильными технологиями и сервисами, которые могут упростить жизнь человека в самых разных жизненных ситуациях – от доступа к порталу госуслуг до общения и поддержания активного образа жизни.

Gramota.mts.ru – это эволюционный этап развития онлайн-программы по обучению людей старшего поколения «Мобильная академия МТС», запущенной в 2012 году. Формат онлайн-портала позволяет обучаться мобильным технологиям маломобильным гражданам или тем, кто проживает в удаленных уголках России.

Мобильная академия МТС – социально-просветительский проект, нацеленный на обучение компьютерной и мобильной грамотности людей старшего поколения в простой и понятной форме. Проект был создан в 2012 году и до 2018 году существовал в формате очного обучения. МТС проводила образовательные курсы для старшего поколения в сотрудничестве с различными фондами и общественными организациями. За 7 лет очно было обучено более 30 000 пенсионеров в 30 регионах РФ. В 2019 проект полностью перешел в онлайн.