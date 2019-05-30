Одобрен прогноз развития Барнаула на ближайшие три года

Новости 02.10.2019 14:20 636

Прогноз социально-экономического развития Барнаула на 2020 – 2022 годы одобрен постановлением городской администрации от 1 октября и опубликован на официальном сайте мэрии.

Он предполагает «программу минимум» и «программу максимум», которые авторы называют базовым и целевым вариантами. Последний – это версия базового, рассчитанная на благоприятную экономическую ситуацию. Прогноз базируется на постулате о том, что основные показатели социально-экономического развития города растут – авторы документа утверждают, что об этом свидетельствует анализ итогов за минувший год и первое полугодие текущего.

«Прогноз разработан, исходя из динамики развития экономики города в предшествующий период и анализа текущей ситуации с учетом сценарных условий социально-экономического развития РФ», – гласит текст документа.

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Промышленность

В среднесрочной перспективе рост барнаульской промышленности планируется обеспечить за счет предприятий, специализирующихся на производстве транспортных средств, оборудования, резиновых, пластмассовых, текстильных и швейных изделий.

Прирост в 2020 году ожидается от 1,1 до 1,3%, согласно базовому варианту и от 1,4 до 1,6% – согласно целевому.

Стоит отметить, что, по сравнению с прошлым годом, прогноз стал менее оптимистичным. Так, например, в прошлом году ожидалось, что рост промпроизводства составит 3 – 4%.

Инвестиции

Единственная в прогнозе сфера, в которой предполагается отрицательная динамика – 2020 году ожидается снижение объема инвестиций на 0,2% в базовом варианте и прирост на 5,3% – в целевом. Ранее в базовом варианте прогнозировался рост на 0,1 – 1,5%.

По словам составителей прогноза, в последующие три года продолжится адресная поддержка инвесторов и снижение административных барьеров.

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Уровень доходов населения

«Определяющим фактором развития потребительского рынка будет увеличение доходов населения», – сообщают авторы документа.

По мнению составителей прогноза, к повышению благосостояния барнаульцев приведут:

Постепенный рост экономики;

Сохранение уровня оплаты труда бюджетников;

Легализация заработной платы;

Снижение неформальной занятости.

Темп роста заработной платы с 2020 по 2022 годы прогнозируется на уровне 7,5 - 8,3% в базовом варианте и 9,5 - 10% - в целевом (уточним, речь идет только о зарплате работников крупных и средних предприятий, средние показатели не упоминаются - прим.ред).

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При этом, годовая инфляция ожидается на уровне 3,7 - 4%.