Мусорная афера: житель Рубцовска «обчистил» городской бюджет

Новости 02.10.2019 13:50 185

Житель Рубцовска с апреля по июль 2018 года заключил с администрацией города муниципальные контракты на вывоз мусора, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Организация, которую он возглавлял, обязалась вывезти мусор, собранный на территории города и рубцовского кладбища на специализированный полигон ТБО. В свою очередь, администрация города должна была оплатить расходы.

В итоге приступать к работам мошенник не собирался. Он изготовил и предоставил в администрацию «липовые» документы, где указал увеличенные объемы и стоимость работ. Администрация, ничего не подозревая, приняла накладные и оплатила.

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В результате на расчетный счет афериста поступило более 700 тысяч рублей, уточняет прокуратура края. Своими действиями он причинил городской администрации имущественный ущерб в крупном размере.

Уголовное дело по факту мошенничества направлено в суд.