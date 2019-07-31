Мусорная афера: житель Рубцовска «обчистил» городской бюджет

Житель Рубцовска с апреля по июль 2018 года заключил с администрацией города муниципальные контракты на вывоз мусора, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Организация, которую он возглавлял, обязалась вывезти мусор, собранный на территории города и рубцовского кладбища на специализированный полигон ТБО. В свою очередь, администрация города должна была оплатить расходы.
В итоге приступать к работам мошенник не собирался. Он изготовил и предоставил в администрацию «липовые» документы, где указал увеличенные объемы и стоимость работ. Администрация, ничего не подозревая, приняла накладные и оплатила.
Ясности с тем, как власти намерены решать проблемы, так и не наступило
В результате на расчетный счет афериста поступило более 700 тысяч рублей, уточняет прокуратура края. Своими действиями он причинил городской администрации имущественный ущерб в крупном размере.
Уголовное дело по факту мошенничества направлено в суд.