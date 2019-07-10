Депутаты БГД планируют ввести предельную ставку на имущество барнаульцев

Новости 02.10.2019 12:20 576

Депутаты Барнаульской городской Думы могут принять решение об установлении предельной налоговой ставки на жилье по данным кадастровой оценки. Слушания пройдут на заседании БГД на следующей неделе, 9 октября.

Председатель комитета гордумы по финансам, налоговой и кредитной политике Барнаула Надежда Тиньгаева озвучит положения, которые должны быть установлены в рамках федерального законодательства к 1 ноября текущего года. Кроме того, есть распоряжение правительства Алтайского края по росту доходного потенциала и оптимизации расходов консолидированного бюджета. Одной из инициатив распоряжения как раз является введение повышенной ставки 0,3%, которая предусмотрена налоговым кодексом. Однако сама инициатива идет от федеральных властей, которые уверены, что учет налога по кадастровой оценке будет более ориентирован на рыночную стоимость имущества, чем налог по инвентаризационным параметрам.

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В ряде сибирских городов, таких как Кемерово и Омск сейчас действует предельная ставка на жилье, которая составляет 0,3%. Исходя из проекта решения Барнаульской гордумы, такая же ставка ждет и физлиц в краевой столице. Налог будет официально введен 1 января 2020 года.

Руководитель фракции «Справедливая Россия» в БГД Оксана Молодых считает, что депутатам стоит задуматься о введении дифференцированной ставки, которая, в отличие от предельной, была бы более справедливой. Об этом она рассказала «Политсибру».

«Конечно, нужно отметить, что и с учетом предельной ставки очень многие жители города станут платить меньше. Предыдущий метод никуда не годился. На моей практике были вопиющие ситуации, когда в поселке Борзовая Заимка одному из местных жителей налоговая насчитала за дом почти 30 тысяч рублей. Там жила простая семья, для которой такая сумма была серьезным ударом по личному бюджету», - сказала депутат.

Также Молодых не исключила, что фракция СР в БГД может отклонить данные изменения.

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По данным проекта решения БГД, для объектов, кадастровая стоимость которых исчисляется более 300 млн, будет введен налог 2%. Как ранее рассказали в краевом управлении имущественных отношений, в целом налог, рассчитанный по кадастровой стоимости, будет меньше, чем налог, исчисленный исходя из инвентаризационной стоимости.

Проектом закона предусмотрены льготы для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей до 18 лет, членов многодетных, малоимущих семей.Ранее, 10 сентября краевые и муниципальные депутаты, совместно с представителями краевых ведомств обсуждали данную тему. Руководитель управления имущественных отношений Алтайского края Елена Зинкова сообщила, что в 2019 году в регионе провели государственную кадастровую оценку трех категорий объектов - земель сельхозназначения, земель промышленности и объектов капитального строительства. Ее осуществляло специальное государственное учреждение - Алтайский центр недвижимости и государственной кадастровой оценки. Общее количество объектов оценки в 2019 году - 1,6 млрд, из них 1,5 млрд - объекты капитального строительства.