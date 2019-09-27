Алтайская прокуратура нашла нарушения в подготовке к отопительному сезону

Новости 02.10.2019 12:50 191

Прокуратура Алтайского края проверила соблюдение требований законодательства при подготовке коммунальных объектов к предстоящему отопительному периоду 2019-2020 года, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе проверки выявлены теплоснабжающие организации, которые не обеспечили готовность объектов ЖКХ к отопительному сезону.

«Выявлены факты отсутствия запасов топлива, электроэнергии на котельных, неудовлетворительное техническое состояние объектов теплоснабжения и тепловых сетей», - говорится в сообщении ведомства.

Например, в 11 районах Алтайского края и в Славгороде не был сформирован нормативный запас угля. В Смоленском, Чарышском районах ввиду наличия задолженности теплоснабжающих организаций перед поставщиками энергетического ресурса остаются отключенными от электроэнергии 11 котельных. Эти нарушению исключают возможность получения паспортов готовности коммунальных объектов к зиме, а также может повлечь перебои в теплоснабжении населения.

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Ранее сообщалось, причина такой ситуации – нескоординированность работы глав, которые не приняли вовремя необходимых мер. Такая позиция муниципальной власти вызвала недоумение у губернатора Алтайского края Виктора Томенко.

«Мы вместе пообещали, что выйдем на 100% готовности паспортов. Помните, что я с вами в одной связке. Вот и посмотрим сейчас - вместе мы работаем, сообща или нет», - заявил глава региона, призвав коллег работать координированно и на опережение.

По фактам выявленных нарушений прокурорами внесено 10 представлений руководителям ресурсоснабжающих организаций, главам органов местного самоуправления, в суды направлено 6 исковых заявлений о понуждении последних сформировать нормативный 45-ти дневный запас топлива.

Устранение нарушений находится на контроле в органах прокуратуры края.