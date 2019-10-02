«Кубок Ростелекома»: в Барнауле и Горно-Алтайске пройдет киберспортивный турнир

Новости 02.10.2019 13:14 137

13 октября в двух городах состоятся межрегиональные онлайн-соревнования по киберспорту «Кубок Ростелекома», организованные национальным оператором при поддержке местных отделений Федерации компьютерного спорта Алтайского края и Республики Алтай.

В программе соревнований предусмотрены три игровые дисциплины: шутер Counter-Strike GO, боевая арена Dota2 и стратегия в реальном времени Clash Royale.

Отборочные этапы турнира пройдут в регионах до 6 октября. В Горно-Алтайске на «Кубок Ростелекома» будут приглашены победители республиканского чемпионата, который в настоящее время идет на киберспортивной площадке «Navigator» в Горно-Алтайске. В Барнауле команды сразятся в клубе «RT–Арена» («Ростелеком–Арена») по адресу: пр. Красноармейский, 111. Призовой фонд турнира составит 50 тысяч рублей.

«В этом году "Кубок Ростелекома" посвящен развитию киберспортивного движения в двух Алтаях: годовщине барнаульского клуба "RT-Арена" и открытию в Горно-Алтайске игровой площадки "Navigator" по новому адресу: пр. Коммунистический, 73а, — сообщила и.о. заместителя директора — директор по работе с массовым сегментом Алтайского филиала «Ростелекома» Ирина Белкина. — Мы также совершенствуем наш продукт для геймеров — тарифный план "Игровой", скоростной интернет с эксклюзивными игровыми бонусами без дополнительной оплаты. Сегодня в составе тарифа действуют три крупных опции: это игры корпораций Wargaming, Warface и 4Game. Услуга доступна всем пользователям услуги "Домашний интернет"».

Регистрация на турнир: Алтайский край – https://vk.com/topic-153575962_40011576, Республика Алтай – https://vk.com/topic-51362212_40011119