АлтГПУ приглашает школьников в «Кампус молодежных инноваций» на осенних каникулах

Новости 02.10.2019 11:51 165

Алтайский государственный педагогический университет открывает «Кампус молодежных инноваций» и проводит тематическую смену «Мое цифровое будущее» для обучающихся школ в возрасте от 12 до 17 лет (включительно), проявляющих интерес к передовым направлениям информатики, цифровых технологий, робототехники.

Работа «Кампуса молодежных инноваций» стала возможной благодаря победе АлтГПУ в конкурсном отборе в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика», проведенном Министерством просвещения Российской Федерации.

Смена будет работать в период осенних каникул – с 26 октября по 4 ноября – на базе барнаульского лицея № 122. Участие для обучающихся школ бесплатное, участники обеспечиваются трехразовым питанием (завтрак, обед, полдник), брендированной сувенирной продукцией.

Предварительные заявки могут быть направлены от образовательных организаций, родителей на адрес электронной почты oszit@mail.ru до 7 октября. В заявке необходимо указать фамилию, имя, отчество ребенка, дату рождения, количество полных лет, наименование образовательной организации, опыт участия ребенка в кружках, профильных сменах в области робототехники (не обязателен).