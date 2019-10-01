Названа причина смерти алтайского школьника на уроке физкультуры

Новости 02.10.2019 11:20 249

Трагедия произошла 30 сентября в одной из общеобразовательных школ Чойского района, на уроке физкультуры скончался 16-летний мальчик. Как пишет «АиФ-Алтай» со ссылкой на СУ СКР по Республике Алтай, по данному факту возбудили уголовное дело.

Как передает региональный Следком, ученик 10 класса выполнял физическое упражнение на перекладине в спортивном зале – причем это происходило не во время урока, как писали ранее СМИ. Несмотря на оказанную первую медицинскую помощь школьным фельдшером и учителем физической культуры, подросток скончался через непродолжительное время.

По обновленным данным, парень поступил в профессиональное училище и зашел в школу, чтобы сдать учебники. Заявление о переводе написали его родители.

На Алтае школьник умер на уроке физкультуры Новости 01.10.2019 9:50 На месте происшествия работали следователи и криминалисты 741

По результатам вскрытия стало известно, что у ребенка был порок сердца. Следствию еще предстоит выяснить, был ли этот диагноз поставлен ему при жизни, почему мальчик оказался в спортзале, употреблял ли он алкоголь или какие-либо наркотические вещества, которые могли негативно сказаться на здоровье.

На странице парня в соцсети накануне гибели появилась видео-трансляция его отдыха с другом. На видео они играют в игру на мобильном телефоне за столом, на котором стоит бутылка из-под пива.

Сейчас следствию предстоит изучить все обстоятельства происшествия и найти виновного в случившемся. Уголовное дело возбудили по факту причинения смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. Таким образом, сотруднику школы может грозить лишение свободы на срок до трех лет.