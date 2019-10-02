Новостройки дорожают: как изменились цены в Барнауле за месяц?

Новости 02.10.2019 10:50 320

В минувшем сентябре в Барнауле вновь произошла корректировка стоимости новостроек в городе.

По данным «Алтайского портала недвижимости», «первичка» продолжает дорожать. Это связано с общероссийской тенденцией роста их стоимости после перехода на эскроу. Средняя цена по городу превысила 49,1 тыс. рублей за 1 кв.м.

Интересно, наиболее заметный прирост наблюдается на студии (+3 тыс. за кв. м.). Вероятно, что на ситуацию влияют активизировавшиеся фермеры, которые традиционно в это время года вкладывают заработанные с продажи урожая деньги в новостройки. Небольшой прирост показывают и многокомнатные квартиры, которые все более выгодно приобретать семьям.

Отметим, что также наиболее заметно повышается стоимость в Центре и приближенных к нему микрорайонах. Это связано с тем, что клиенты все меньше хотят стоять в пробках.

По мнению экспертов, возникающий дефицит новостроек в Барнауле заставляет покупателей обращаться ко вторичному рынку. Другие специалисты убеждены, что государственные программы и субсидированные ипотеки ставят барнаульцев в жесткие условия – купить жилье на выгодных условиях, используя господдержку, можно только в новостройках. За счет чего на первичном рынке спрос будет расти, а на вторичном – падать.

Продолжают дешеветь непопулярные районы, вдали от центра. В некоторых случаях сокращение стоимости здесь могло составить 3 тыс. рублей за 1 кв. м. По-прежнему продолжают снижаться цены на элитные крупногабаритные объекты, именно поэтому микрорайон Гора, в котором наблюдается наибольшее их сосредоточение, показывает максимальное падение стоимости (на 5,5 тыс. рублей).

Также в сентябре немного упали в цене комнаты, дома на земле, коммерческие объекты. Вместе с тем несущественно, но все же выросли ставки на аренду нежилых объектов. Что касается квартир, то многокомнатные стали сдавать немного дешевле, малогабаритные – напротив, чуть дороже, что обусловлено сезонным спросом.