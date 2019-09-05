Минсельхоз разъяснил ситуацию с уборкой урожая в Алтайском крае

Новости 02.10.2019 10:20 383

Уборка зерновых культур в Алтайском крае практически завершена и находится на финальной стадии. Об этом сообщил региональный министр сельского хозяйства Александр Чеботаев во время оперативного совещания в правительстве.

По данным Минсельхоза края, зерновые и зернобобовые культуры в регионе обмолочены с 95% площадей. Валовый сбор зерна составляет 4,4 млн тонн. В начале сентября аграрии намолотили 2,1 млн тонн зерна.

Для сравнения, примерно в это же время в 2018 году, объем собранных зернокультур составлял 94% площадей.

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Сейчас к уборке осталось 130 тысяч гектаров гречихи и более 23 тысяч гектаров зерновых. Что касается обмолота хлеба, то он выполнен на 100% в 25 районах края.

Более низкие темпы уборки отмечаются в северо-западных районах (Бурлинский, Крутихинский, Панкрушихинский районы), в Бийско-Чумышской и Присалаирской зонах (Целинный, Тогульский, Ельцовский, Красногорский районы), где убрано от 60 до 70%, сообщает министр.

По техническим культурам аграриям региона осталось убирать 19% посевов рапса, 16% площадей льна масличного, и 40% посевов сои. Набирает обороты уборка подсолнечника.

В текущем году на полях в предгорных зонах края вырос урожай льна самого высокого качества. Для его ускоренного сбора работникам даже увеличили зарплату в 2,5 раза. Его переработкой и реализацией занимается «Бийская льняная компания», которая в последующем снабжает своей продукцией Иваново, Кострому, Яковлевский льнокомбинат. Кроме того, больше ста тонн короткого льноволокна планируется экспортировать в Китай.

В 2019 году, согласно оценке Минсельхоза РФ, в стране планируется собрать порядка 108-110 млн тонн зерна, из которых 42 млн пойдет на экспорт.