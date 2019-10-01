СК об убийстве на почве ревности в гаражном кооперативе Барнаула

Новости 02.10.2019 9:50 302

Тело 57-летнего мужчины с огнестрельными и ножевыми ранениями обнаружено 28 сентября в одном из гаражных кооперативов Барнаула. Региональный Следком опубликовал информацию о подробностях преступления, которое удалось раскрыть в этот же день.

По данным ведомства, обвиняемый в убийстве уже задержан, ему предъявлено обвинение в убийстве коллеги своей жены из ревности. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Выяснилось, что 57-летний житель города подошел к гаражу коллеги своей супруги для того, чтобы выяснить отношения. В ходе разговора, движимый чувством ревности, мужчина причинил два огнестрельных ранения, имеющимся обрезом, а затем, нанес один удар ножом в область шеи потерпевшего.

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«После этого злоумышленник решил поехать в Тальменский район, с целью разобраться с женой, которая находилась в гостях у родителей, однако был задержан сотрудниками Росгвардии по Тальменскому району», - говорится в сообщении СК по региону.

Обвиняемый заключен под стражу. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на дальнейший сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.