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СК об убийстве на почве ревности в гаражном кооперативе Барнаула

Новости
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Тело 57-летнего мужчины с огнестрельными и ножевыми ранениями обнаружено 28 сентября в одном из гаражных кооперативов Барнаула. Региональный Следком опубликовал информацию о подробностях преступления, которое удалось раскрыть в этот же день.

По данным ведомства, обвиняемый в убийстве  уже задержан, ему предъявлено обвинение в убийстве коллеги своей жены из ревности. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Выяснилось, что 57-летний житель города подошел к гаражу коллеги своей супруги  для того, чтобы выяснить отношения.   В ходе разговора, движимый чувством ревности, мужчина причинил два огнестрельных ранения, имеющимся  обрезом, а затем,  нанес один удар ножом в область шеи потерпевшего. 

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«После этого злоумышленник решил поехать в Тальменский район, с целью разобраться с женой, которая находилась в гостях у родителей, однако был задержан сотрудниками Росгвардии по Тальменскому району», - говорится в сообщении СК по региону.

Обвиняемый заключен под стражу. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на дальнейший сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

Автор: Политсиб.ру

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