Очередной семинар алтайского СПИД центра прошел в учреждениях ФСИН Рубцовска

Новости 02.10.2019 9:20 150

Продолжается работа по подготовке к освобождению осужденных, отбывающих наказание учреждениях Рубцовска Алтайского края.

Цели мероприятий:

Для лиц с отрицательным ВИЧ-статусом – информирование о путях, факторах передачи ВИЧ, мерах профилактики заболевания. Для лиц с положительным ВИЧ-статусом – формирование приверженности к диспансерному наблюдению («Д» наблюдению) и лечению ВИЧ-инфекции.

24 и 26 сентября текущего года были проведены «Школы подготовки к освобождению» в ФКУ ИК-4, ФКУ ИК-9. С представителями целевой группы встретилась завотделом профилактики Рубцовского филиала Алтайского краевого центра СПИД Епанщинцева Маргарита Вениаминовна.

В ходе мероприятий была озвучена базовая информация о ВИЧ-инфекции, проведено обсуждение ситуаций риска, правил безопасного поведения.

Осужденным с положительным ВИЧ-статусом предоставлена информация об антиретровирусной терапии, ее эффективности, необходимости сохранения приверженности к лечению. Даны рекомендации о своевременном обращении в медицинские учреждения по месту прибытия после освобождения для продолжения «Д» наблюдения и получения препаратов АРТ. В обучающем мероприятии приняли участие 60 осужденных ФКУ ИК-4, 48 – ФКУ ИК-10.

За более подробной информацией обращаться в отдел профилактики по тел. 8 (385 57) 6-01-15.