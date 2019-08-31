«Лада» сбила двух пешеходов в Барнауле - очевидцы

Новости 01.10.2019 21:54 175

В Барнауле вечером, 1 октября, водитель «Лады» сбил двух человек на пешеходном переходе. ДТП произошло на перекрестке пр. Ленина и ул.Чеглецова. Об этом рассказали жители города в сообществе Barnaul22 в соцсети.

На видео, сделанных очевидцами, видно, что на место происшествия прибыла скорая и полиция.

Свидетели аварии рассказали, что в ДТП пострадали женщина и мужчина. Они находятся в очень тяжелом состоянии. Официальной информации о произошедшем пока нет.

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Интернет-пользователи комментируют ДТП в соцсети: «Лежачие полицейские и видеокамеры надо делать на каждом пешеходном переходе. Желающих гонять будет меньше. Плюс необходимо ужесточить наказания за наезд на пешеходов. За наезд - конфискация авто».

Напомним, утром 31 августа в Бийске произошло смертельное ДТП. Автомобиль несся на большой скорости, налетел на препятствия и сбил девушку.