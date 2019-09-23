Сотрудников ГИБДД сократят в Алтайском крае

Новости 02.10.2019 7:40 301

Руководство МВД массово сокращает штат ГИБДД. Такое решение затронет Алтайский край и другие регионы Сибири.

Как пишет «Тайга. инфо», МВД РФ решило сократить 2 тысячи штатных должностей подразделений ГИБДД по всей стране. Копию приказа, подписанного главой ведомства Владимиром Колокольцевым, обнародовало сообщество «Омбудсмен полиции».

В «черный» список сокращений попали Новосибирская, Иркутская, Кемеровская, Омская, Томская, Хакасия, Забайкалье, Тува, Бурятия, Алтайский и Красноярский края, а также Республика Алтай. Всего в регионах Сибири сократят 340 штатных должностей.

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В документе сказано, что сокращение происходит за счет «незамещенных должностей начальствующего состава в подразделениях по обеспечению безопасности дорожного движения». Интересно, что оптимизация не коснется Москвы и Санкт-Петербурга.

Отмечается, что в Сибири больше всего должностей сократят в Новосибирской области - 99. В Кузбассе - 55, в Красноярском крае - 53, в Иркутской области - 41.