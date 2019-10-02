Сбербанк заключил первую сделку «валютный форвард с предоплатой»

Новости 02.10.2019 8:10 174

1 октября Новосибирск - Сбербанк заключил первую сделку «валютный форвард с предоплатой». Совсем недавно мы сообщали о том, что такой продукт только появился в Сбербанке, а клиенты уже начали использовать этот инструмент для решения своих текущих задач.

Клиент – одна из крупнейших компаний, работающих на территории присутствия Сибирского банка ПАО Сбербанк. Поскольку компания экспортирует свою продукцию, вопрос колебания курсов валют для нее особенно актуален: в случае негативного изменения курса могут существенно снизиться доходы. Кроме того, для клиента актуален вопрос краткосрочного оборотного кредитования. И тот и другой вопросы решаются при помощи «валютного форварда с предоплатой» - комбинированного решения для хеджирования валютного риска и получения финансирования под ожидаемое поступление валютной выручки. Так, клиент-экспортер получил 90% средств в рублях от продажи долларов США по фиксированному курсу. Помимо прочего, есть возможность подобрать срок сделки и размер предоплаты, а такие применение для компаний-импортеров для авансового платежа. Простое оформление и доступность финансирования в режиме «по требованию», конкурентные ставки и при этом все расходы – в будущей цене продажи выручки – отличительные черты «валютного форварда с предоплатой».

Сергей Кузнецов, заместитель председателя Сибирского банка ПАО Сбербанк: