Названа причина «оптимизации» родильного отделения в Новоалтайске

Сегодня стало известно о том, что родильное отделение ЦГБ Новоалтайска закроют. Причина, как выяснилось, достаточно веская – уменьшение количества родов в городе. Все больше жительниц Новоалтайска предпочитают рожать в Барнауле, в результате персонал теряет квалификацию.
В родильном отделении Новоалтайской горбольницы за три летних месяца родилось 15 детей, еще четыре ребенка появилось на свет в сентябре. По мнению экспертов, это приводит к тому, что специалисты теряют квалификацию и оказание медицинской помощи становится небезопасным. Исходя из этого, главврач Новоалтайской городской больницы принял решение о сокращении родильного отделения.
Отделение закрывают из-за нехватки кадров и уменьшения количества родов в городе
Отметим, в 2018 году в Новоалтайском отделении родились 379 малышей, а в 2019 году - 114. Эта тенденция связана с развитием системы родовспоможения столицы края и близким расположением Новоалтайска к Барнаулу. Многие женщины выбирают более комфортные условия и опытных врачей высокой квалификации, работающих в краевом центре, сообщили в Минздраве Алтайского края.
«Чтобы специалисты учреждения родовспоможения не теряли квалификацию, в роддоме даже первого уровня, где принимают только физиологические роды, должно проходить не менее 500 родов. Иначе медицинское учреждение не может гарантировать не только качественную помощь, но и безопасность маме и ее малышу», - рассказала начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению и родовспоможения Елена Ершова.
Как сообщил главный врач Новоалтайской ЦГБ Константин Федорюк, всем медицинским работникам предложено трудоустройство в другие отделения больницы и переобучение за счет медицинской организации.
Самый большой спад рождаемости наблюдается в Республике Алтай
«Кадровый дефицит, сложившийся в учреждении, не позволяет нам терять отличных специалистов, которые работают в роддоме, поэтому мы всем предлагаем продолжить трудовую деятельность в нашей больнице, прорабатываем этот вопрос в индивидуальном порядке», - сообщил он.
При этом без медицинской помощи беременные женщины не останутся. В Новоалтайской ЦГБ в структуре женской консультации работает дневной стационар на шесть коек.
Добавим, родильное отделение горбольницы обслуживало также рожениц из близ лежащих районов – Первомайского, Косихинского, Тальменского. Очевидно, они теперь также будут перенаправляться в Барнаул.