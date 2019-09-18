Гендиректор бийского «Сибприбормаша» может покинуть свой пост за помощь рабочим

Новости 02.10.2019 8:45 879

Генеральный директор «Сибприбормаша» Александр Черемисин в ближайшее время покинет свой пост. По данным «Бийского рабочего» официально об этом объявят в ближайшее время.

Слухи об уходе Черемисина ходили уже давно. Предположительно «новость» будет озвучена во время визита руководителя научно-производственного предприятия «Прибор» Юрия Набокова, в состав которого как раз входит завод «Сибприбормаш».

По имеющимся данным, место нового гендиректора займет Александр Серов, ранее занимавший пост заместителя начальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства администрации Новосибирска.

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Ранее, вопрос отставки Черемисина был поднят руководством НПО «Техмаш». Одной из версий его увольнения называют высокие непроизводственные расходы, которыми могут являться отчисления на социальную сферу.

Предприятие было известно положительным отношением к своим сотрудникам – для рабочих строили жилье, начальство могло кредитовать своих специалистов по более выгодным условиям, чем банки. Силами своих цехов, на которых имелись мощности для производства железобетонных изделий, асфальта и многого другого, для штатных работников строились отдельные дома-коттеджи, площадью 200 кв.м. и общежития с комнатами по 50 кв.м. Кроме того, работники получали необходимую медицинскую помощь за счет средств предприятия. На все это тратились миллионы рублей.

Александр Черемисин возглавлял предприятие с июля 1997 года.