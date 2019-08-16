Названа дата «выборов» главы Барнаула

Новости 01.10.2019 18:20 447

Депутаты городской думы определились с датой конкурса на должность главы Барнаула. Кроме того, частично стал известен состав конкурсной комиссии. Проект решения БГД "О проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Барнаула" размещен на сайте мэрии.

С момента добровольной отставки предыдущего градоначальника Сергея Дугина прошло 1,5 месяца. В настоящее время исполняющим обязанности мэра является первый замглавы администрации города, руководитель аппарата Вячеслав Франк.

Конкурс на должность нового градоначальника БГД намерена провести лишь 6 февраля. Официально конкурс по отбору кандидатур на должность главы города будет запущен на ближайшем заседании гордумы, 9 октября.

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В состав конкурсной комиссии войдут 10 человек: пять из них назначает губернатор, другую половину – барнаульская гордума. На официальном сайте мэрии опубликована информация, согласно которой в конкурсную комиссию войдут председатель БГД Галина Буевич, ее заместитель Сергей Струченко; а также три председателя комитетов: по бюджету, налогам и финансам (Андрей Солодилов), по законности и местному самоуправлению (Иван Огнев), по экономической политике и собственности (Валерий Касплер).

В ближайшее время губернатор Алтайского края для назначит остальных пять членов комиссии. Конкурс планируется провести 6 февраля. Напомним, что он будет признан состоявшимся, в случае, если комиссия рекомендует не менее двух кандидатов.

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Добавим, в конце сентября на сессии АКЗС был отклонен законопроект о возвращении прямых выборов мэра Барнаула. Инициатива исходила от трех оппозиционных фракций.

К кандидатам на должность главы города предъявляется ряд требований, среди которых наличие высшего образования, опыт работы не менее шести лет на руководящей должности, знание Конституции и основных федеральных законов, навыки принятия решений, способность организовать работу органов исполнительной власти и многое другое.