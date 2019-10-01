Политическая сводка по Республике Алтай

Новости 02.10.2019 7:10 775

В Республике Алтай накануне произошло сразу несколько политических событий, о них сообщил «Интерфакс».

Инаугурация главы республики

Олег Хорохордин официально вступил в должность главы республики. Вчера состоялась церемония его инаугурации, на которой Хорохордин принял присягу.

«Клянусь народу Республики Алтай добросовестно и ответственно исполнять возложенные на меня обязанности, уважать и охранять права и свободы граждан, защищать интересы республики и верно служить ее народу», — эту клятву глава произнес на русском и алтайском языках.

За Хорохордина, выдвигавшегося от «Единой России», проголосовало 58,82% избирателей.

Присутствовавший на церемонии полномочный представитель президента РФ по Сибирскому федеральному округу Сергей Меняйло поздравил нового руководителя Республики Алтай и выразил надежду, что его опыт позволит решить актуальные проблемы региона.

«Поздравляю вас, Олег Леонидович, с официальным вступлением в должность. Результаты выборов показали, что вам удалось консолидировать общество и оправдать доверие президента, который назначил вас временно исполняющим обязанности главы региона. Вы показали, что обладаете необходимой энергией и целеустремленностью, программу социально-экономического развития, разработанную за полгода, высоко оценили эксперты и жители региона. У республики есть огромный потенциал - это люди, которые здесь живут и рассчитывают на позитивные изменения», - сказал полпред.

Модернизация республиканского правительства

По окончании церемонии инаугурации Олег Хорохордин сообщил, что Правительство Республики Алтай ожидают структурные изменения, которые призваны повысить эффективность исполнительной власти. Он отметил, что в кадровый резерв за полгода отобрано более 300 человек и сообщил, что намерен опираться на них в дальнейшей работе.

«Как я и обещал, в правительстве Республики Алтай, в аппарате правительства в ближайшее время произойдут структурные изменения, направленные на повышение эффективности работы исполнительной власти. Хочу заверить, что при проведении кадровой политики, назначении на руководящие должности в первую очередь буду учитывать профессионализм, мобильность, опыт работы, способность отвечать на вызовы времени, а также личные качества», - заявил Хорохордин.

Пересмотреть структуру правительства Олег Хорохордин пообещал спустя две недели после своего назначения врио главы Республики Алтай. Целью изменений были заявлены исключение дублирующих функций и оптимизация расходов.

В настоящий момент в правительство республики входит девять министерств, семь комитетов и две инспекции, а у самого главы существует семь заместителей, два из которых являются первыми.

Первая сессия нового созыва Эл Курултай

Депутаты нового созыва Госсобрания Республики Алтай на первой же сессии большинство голосов переизбрали Татьяну Гигель на должность представителя в Совете Федерации. Этот пост она занимает с 2014 года.

«По итогам тайного голосования Гигель получила в поддержку 24 голоса из 40 принявших участие в голосовании. Остальные кандидаты получили 6 и 8 голосов соответственно. Таким образом, было принято решение о наделении Гигель полномочиями члена Совета Федерации», - сообщил пресс-центр республиканского парламента.

Соперниками Гигель выступали Мария Демина (в прошлом – председатель реготделения партии «Родина»), выдвинутая от КПРФ, и депутат Эл Курултая прошлого созыва Аскар Тулебаев.

Госсобрание Республики Алтай не смогло выбрать председателя, при большинстве единороссов Новости 01.10.2019 13:40 Претендент от ЕР Владимир Тюлентин набрал 20 голосов, при 25 единороссах 381

А вот председателя с первой попытки выбрать не удалось. Руководителю реготделения «Единой России» Владимиру Тюленину, возглавлявшему Курултай в предыдущем созыве, не хватило всего одного голоса для победы над депутатом от КПРФ Сергеем Кухтуековым. Тюленин набрал 20 голосов, Кухтуеков – шесть. 14 бюллетеней было испорчено.

В итоге было принято решение о проведении повторного голосования. Со второй попытки Тюленин был избран председателем Эл Курултая. За него проголосовали 24 депутата, за Сергея Кухтуекова – восемь. Ещё восемь бюллетеней признаны недействительными.