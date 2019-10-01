Политическая сводка по Республике Алтай

В Республике Алтай накануне произошло сразу несколько политических событий, о них сообщил «Интерфакс».
Олег Хорохордин официально вступил в должность главы республики. Вчера состоялась церемония его инаугурации, на которой Хорохордин принял присягу.
«Клянусь народу Республики Алтай добросовестно и ответственно исполнять возложенные на меня обязанности, уважать и охранять права и свободы граждан, защищать интересы республики и верно служить ее народу», — эту клятву глава произнес на русском и алтайском языках.
Присутствовавший на церемонии полномочный представитель президента РФ по Сибирскому федеральному округу Сергей Меняйло поздравил нового руководителя Республики Алтай и выразил надежду, что его опыт позволит решить актуальные проблемы региона.
«Поздравляю вас, Олег Леонидович, с официальным вступлением в должность. Результаты выборов показали, что вам удалось консолидировать общество и оправдать доверие президента, который назначил вас временно исполняющим обязанности главы региона. Вы показали, что обладаете необходимой энергией и целеустремленностью, программу социально-экономического развития, разработанную за полгода, высоко оценили эксперты и жители региона. У республики есть огромный потенциал - это люди, которые здесь живут и рассчитывают на позитивные изменения», - сказал полпред.
По окончании церемонии инаугурации Олег Хорохордин сообщил, что Правительство Республики Алтай ожидают структурные изменения, которые призваны повысить эффективность исполнительной власти. Он отметил, что в кадровый резерв за полгода отобрано более 300 человек и сообщил, что намерен опираться на них в дальнейшей работе.
«Как я и обещал, в правительстве Республики Алтай, в аппарате правительства в ближайшее время произойдут структурные изменения, направленные на повышение эффективности работы исполнительной власти. Хочу заверить, что при проведении кадровой политики, назначении на руководящие должности в первую очередь буду учитывать профессионализм, мобильность, опыт работы, способность отвечать на вызовы времени, а также личные качества», - заявил Хорохордин.
Пересмотреть структуру правительства Олег Хорохордин пообещал спустя две недели после своего назначения врио главы Республики Алтай. Целью изменений были заявлены исключение дублирующих функций и оптимизация расходов.
В настоящий момент в правительство республики входит девять министерств, семь комитетов и две инспекции, а у самого главы существует семь заместителей, два из которых являются первыми.
Депутаты нового созыва Госсобрания Республики Алтай на первой же сессии большинство голосов переизбрали Татьяну Гигель на должность представителя в Совете Федерации. Этот пост она занимает с 2014 года.
«По итогам тайного голосования Гигель получила в поддержку 24 голоса из 40 принявших участие в голосовании. Остальные кандидаты получили 6 и 8 голосов соответственно. Таким образом, было принято решение о наделении Гигель полномочиями члена Совета Федерации», - сообщил пресс-центр республиканского парламента.
Соперниками Гигель выступали Мария Демина (в прошлом – председатель реготделения партии «Родина»), выдвинутая от КПРФ, и депутат Эл Курултая прошлого созыва Аскар Тулебаев.
Претендент от ЕР Владимир Тюлентин набрал 20 голосов, при 25 единороссах
А вот председателя с первой попытки выбрать не удалось. Руководителю реготделения «Единой России» Владимиру Тюленину, возглавлявшему Курултай в предыдущем созыве, не хватило всего одного голоса для победы над депутатом от КПРФ Сергеем Кухтуековым. Тюленин набрал 20 голосов, Кухтуеков – шесть. 14 бюллетеней было испорчено.
В итоге было принято решение о проведении повторного голосования. Со второй попытки Тюленин был избран председателем Эл Курултая. За него проголосовали 24 депутата, за Сергея Кухтуекова – восемь. Ещё восемь бюллетеней признаны недействительными.