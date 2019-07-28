Начат прием заявок на фестиваль туристических фильмов «Алтайский край – место силы»

Новости 01.10.2019 19:50 496

Седьмой кинофестиваль «Алтайский край – место силы» проведет региональное управление печати и массовых коммуникаций 25 - 27 октября в санатории «Рассветы над Бией». Партнерами фестиваля станут: Алтайское отделение Русского географического общества, Бочкаревский пивоваренный завод, Турфирма «Серебряный ключ», «Сувениры Алтая».

Идея ежегодного мероприятия заключается в том, чтобы среди представленных на фестивале фильмов отбирать наилучшим образом пропагандирующие спорт, туризм и любовь к природе. Все это будет происходить на фоне основной задачи: продемонстрировать авторские кинофильмы широкой публике.

Продемонстрированным на кинофестивале работам будет даваться квалифицированная экспертная оценка, а их авторы получат от профессионалов полезные рекомендации, помогающие улучшить конечный результат и избежать «подводных» камней при создании ими кино- и видеофильмов в будущем.

В состав жюри кинофестиваля «Алтайский край – место силы» вошли известные эксперты :

Заместитель начальника управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края Вячеслав Киричук;

Заслуженный путешественник России и мастер спорта по водному туризму Евгений Лебедев (председатель творческого жюри);

Член совета Алтайского отделения Российского географического общества Владимир Владимиров;

Декан факультета массовых коммуникаций, политологии и филологии АлтГУ Сергей Мансков;

Журналисты и видеооператоры ведущих СМИ Алтайского края.

К участию в мероприятии приглашаются профессионалы и любители фото- и видеосъемки, работы которых будут оцениваться в разных группах по номинациям: «Туризм», «Спорт», «Природа, экология», «Одноминутный фильм» и другим.

«На церемонии открытия фестиваля традиционно состоится выступление бардов. Планируется присутствие знаменитых путешественников, например, Ивана Кужеливского, заслуженного путешественника России. Его цель - отобрать фильмы для аналогичного Томского кинофестиваля, который проводится уже на протяжении 20 лет и известен в России», - рассказал член жюри фестиваля Владимир Владимиров.

Для участников и гостей фестиваля будут проводиться разнообразные мастер-классы, на которых опытные профессионалы поделятся секретами мастерства, семинары по фото- и видеосъемке, а также изготовлению фильмов. Кроме того, запланировано проведение на кинофестивале спортивных и культурных мероприятий, призванных внести разнообразие и сделать программу мероприятия полностью сбалансированной и способной удовлетворить любой вкус.

Наградами победителям в различных номинациях станут дипломы и кубки, выполненные из алтайского кедра, а также подарки от спонсоров. Срок подачи заявок на участие в фестивале – до 15 октября 2019 года. Ознакомиться с положением конкурса и подать заявку можно на сайте санатория «Рассветы над Бией».

Как рассказал «Политсибру» председатель жюри Евгений Лебедев, работы участников фестиваля занимали призовые места на различных кинофестивалях России, включая «Золотой глобус», Томский кинофестиваль и другие. Среди зрителей упоминался даже нынешний министр обороны РФ Сергей Шойгу.

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По словам Лебедева, фильмы снимают не только взрослые, но и дети. В частности, в нынешнем году на кинофестивале будет представлено достаточно много работ, выполненных именно детьми. Как правило, их темами становятся природа, детские путешествия, действия по мотивам различных игр.

«Сейчас техническая возможность снимать фильмы есть практически у всех, однако не все умеют этой возможностью пользоваться», – пояснил председатель творческого жюри.

В предыдущие годы в фестивале принимали участие не только отечественные авторы, но и зарубежные гости из таких стран, как Франция, Иран и других. Ежегодно на фестиваль поступает более полусотни фильмов. Евгений Лебедев выразил сожаление, что не все их удается продемонстрировать и пояснил, что для этого и существует отбор наиболее достойных показа широкой публике.

На фестивале «Алтайский край – место силы» в санатории «Рассветы над Бией» можно и погулять, и отдохнуть, и посмотреть хорошее кино – обещают организаторы. Обстановка здесь не пропитана официозом и представляет собой свободное творческое общение. Участники, для которых видеокамера является постоянным спутником уже десяток лет, делятся своим богатым опытом с теми, кто только делает первые шаги в области создания собственных фильмов.

Некоторые фильмы, завоевавшие симпатии зрителей на кинофестивале «Алтайский край – место силы», впоследствии демонстрируются также и на других площадках. В частности, в кинотеатрах Барнаула.