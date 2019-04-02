Бийский лес могут частично отдать под «город мертвых»

Новости 01.10.2019 19:10 161

В Бийске под новые захоронения решили отдать участок леса площадью более 4,5 га. Такое решение может быть принято на публичных слушаниях, которые намечены на 28 октября.

Как пишет «Бийский рабочий», рассматриваться должен вопрос о внесении изменений в Генеральный план города. Речь, по всей видимости, идет о расширении кладбища в Заречье.

Таким образом, граница зоны городского лесного фонда и лесопарков может сократиться на 4,41 га. Кроме того городская администрация предлагает немного сократить зону автомобильного транспорта – на 0,089 га.

Бийские власти ищут новую землю под кладбище Новости 02.04.2019 13:35 Согласно расчетам, через два-три года мест на действующем кладбище может не остаться 303

Планируется перевести образовавшийся земельный участок в 4,52 га из подзоны рекреационного назначения в подзону для размещения кладбищ и крематория.

Не секрет, что в Бийске заканчиваются места для захоронений. В частности, создание дополнительных кварталов на Северном кладбище вопрос не решает. Дело в том, что около трети участков здесь уже отданы в резерв и на данный момент захоронения здесь не ведутся. Расширяться бийскому кладбищу просто некуда – через него проходит ЛЭП.

Градоначальник Бийска Александр Студеникин сообщал, что на крайний случай на примете муниципалитета уже есть несколько участков, на которых можно организовать новое кладбище. Причем конкретные места тогда не назывались.