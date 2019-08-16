Ремонт Чуйского тракта завершается в Республике Алтай

Новости 01.10.2019 16:50 164

Капитальный ремонт Чуйского тракта идет в Кош-Агачском районе Республики Алтай на участке протяженностью 37 км, передают «Новости Горного Алтая».

Сейчас дорожники завершают укладку верхнего слоя, в качестве которого используют покрытие из битумоминеральной смеси на основе мембранной технологии. Это позволит трассе лучше справляться с современными нагрузками.

Как объяснили дорожники, благодаря данной технологии нижние слои будут защищены от попадания в них влаги. Планируется закончить работы по обустройству и обеспечить водоотвод.

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На данный момент введены в эксплуатацию два объекта, с 803 по 808 и с 818 по 838 км, где транспортно-эксплуатационные характеристики повысили с помощью защитных слоев из литых эмульсионно-минеральных смесей.

Более того, завершается ремонт тракта в Майминском районе, общая протяженность участков – 22 км.

К слову, в населенных пунктах уделяют внимание тротуарам и обустройству пешеходных переходов. Также в этом году в рамках работ по содержанию, чтобы обеспечить безопасность местных жителей, пешеходное ограждение установят в селах Шашикман, Хабаровка, Купчегень и Иня. Все работы планируется закончить к 20 октября.

Всего до конца года в границах региона в эксплуатацию введут 84 км Чуйского тракта, информирует Упрдор «Алтай».