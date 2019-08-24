«Смертельные» грибы: обнародованы подробности убийства мужчины в Барнауле

Новости 01.10.2019 16:17 251

Утром 28 сентября в Барнауле в районе Солнечной Поляны произошло убийство. Об этом сообщили интернет-пользователи в соцсетях. «МК на Алтае» стали известны подробности преступления.

Житель Барнаула обнаружил труп мужчины в автомобиле «Дайхатцу». Авто загородило проезд в гараж, и тогда он решил заглянуть в салон. На заднем сидении машины он увидел убитого мужчину.

По информации канала Unusual Crimes, мужчина собирался поехать за грибами, а по дороге встретил своего 57-летнего знакомого. Тогда водитель решил его подвезти. Во время поездки между мужчинами произошел конфликт.

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Когда автомобиль подъехал к гаражному кооперативу, пассажир отобрал травматическое ружье у водителя и два раза в него выстрелил. Затем подозреваемый ударил хозяина «Дайхатцу» ножом в шею. В момент преступления в гаражном кооперативе работала камера видеонаблюдения, которая запечатлела момент преступления.

Как стало известно, пассажир продолжил себя неадекватно вести и по возвращению к себе домой в Тальменку. Он угрожал своей семье охотничьим ружьем, а затем случайно выстрелил в себя. Его увезли в больницу, по «горячим» следам его нашли уже полицейские.

Добавим, правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).