Минстрой «потянет» инфраструктуру бесплатных земельных участков на Алтае

Новости 01.10.2019 10:50 128

Жители Алтайского края все чаще обращаются в региональное отделение ЛДПР с жалобами на закон «О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков». Землю власти дают, а вот инженерные коммуникации и дороги строить не могут – остро не хватает денег.

Как сообщает пресс-служба регионального отделения партии, недавно к депутату фракции ЛДПР в ГосДуме и куратору Алтайского края про линии партии Елене Строковой обратилась многодетная мать из поселка Бельмесево, попавшая как раз в такую ситуацию. В администрации Барнаула ей объяснили, что городская казна «не потянет» расходы на проектирование и строительство инженерных сетей и дорог. Это будет возможно только при объединении бюджетов разных уровней.

Как известно, ЛДПР давно требует от властей дать людям возможность жить на своей земле в домах. Елена Строкова связалась с куратором нацпроекта «Жилье и городская среда» Виталием Мутко и попросила увеличить финансирование программ по обеспечению инфраструктурой земельных участок под малоэтажное строительство.

Накануне депутату пришел ответ от заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Никиты Стасишина.

Чиновник сообщил, что Минстрой готов выделить средства на объекты инженерной инфраструктуры в Алтайском крае в 2021-2024 годах, если от властей региона будет направлена соответствующая заявка.

Напомним, в 2019 году Алтайскому краю предусмотрена субсидия на реализацию федерального проекта «Жилье» в размере 22 460 млн. руб., в 2020 году – 25 230 млн. руб., в 2021 году – 28 340 млн. руб.