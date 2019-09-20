В Барнауле осудили банду за кражи VIP-авто

Новости 01.10.2019 15:45 168

Банду из двух человек осудили в Барнауле за серию хищений дорогостоящих автомобилей. Как сообщает краевая прокуратура, суд назначил им наказание в виде 4 лет 6 месяцев и 4 лет лишения свободы.

Как рассказали в ведомстве, участники группы в период 2016-2017 годов совершили угон четырех вип-автомобилей. Хищения они осуществляли с помощью специальных технических средств.

«Угнанные автомобили по тщательно спланированным маршрутам, минуя камеры наблюдения, перегоняли в специальные гаражи, а в последующем по поддельным документам и государственным номерам перегоняли автомобили в Республику Казахстан для реализации», - говорится в сообщении прокуратуры.

Пострадавшими являлись владельцы популярных марок Nissan Murano, Toyota Highlander, Toyota RAV 4. В ходе расследования по делу были найдены и возвращены потерпевшим три из четырех угнанных автомобилей.

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С учетом роли каждого из осужденных, отсутствия судимостей, суд назначил им наказание в виде 4 лет 6 месяцев и 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Также были удовлетворены иски потерпевших о взыскании ущерба, причиненного преступлениями на сумму более 1 млн рублей.