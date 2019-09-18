Госсобрание Республики Алтай не смогло выбрать председателя, при большинстве единороссов

Новости 01.10.2019 13:40 306

Во вторник, 1 октября в Республике Алтай состоялась первая сессия нового созыва Эл Курултая, где местные депутаты должны были выбрать председателя. Однако с первой попытки этого сделать не удалось. Об этом сообщает ТГ-канал «Неляпунов».

Выбирали между Владимиром Тюлентиным, возглавлявшим Курултай в предыдущем созыве, и Сергеем Кухтуековым. Для победы Тюлентину не хватило всего одного голоса. Он набрал 20 голосов, его противник – шесть и еще 14 бюллетеней были испорчены.

В итоге было принято решение о проведении повторного голосования. Некоторое время спустя, на той же сессии, Владимир Тюлентин со второй попытки был избран председателем Эл Курултая. За его избрание проголосовали 24 депутата, за Сергея Кухтуекова - 8, ещё 8 бюллетеней признаны недействительными.

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Любопытно, но претендент на пост спикера Тюлентин также возглавляет региональное отделение партии «Единая Россия» в Республике Алтай. При 25 единороссах, он получил 20 голосов, что может говорить о его проблемах с более молодым составом однопартийцев.

Напомним, что после выборов 8 сентября расстановка сил в местном госсобрании выглядела как 25 депутатов от ЕР, семь депутатов от КПРФ, по одному — у ЛДПР, «Справедливой России», «Родины» и Партии дела. Также пять мест досталось самовыдвиженцам.

В сравнении с прошлым составом, можно заметить, что единороссы потеряли три места. В тоже время, коммунисты «добавили» четыре места. ЛДПР и справороссы потеряли по одному мандату, «Патриоты России» потеряли последний мандат.

Кроме того, на сессии присутствовал секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.