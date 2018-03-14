«Ставка ЦБ +1%»: крупнейшие предприятия Алтая просят в долг полмиллиарда

Новости 01.10.2019 14:45 685

Сразу два крупнейших предприятия в Алтайском крае намерены открыть кредитные линии. Речь идет об АО «СК Алтайкрайэнерго» и ФКП «Бийский олеумный завод». Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Услуга по предоставлению возобновляемой кредитной линии предусматривает восстановление лимита задолженности банку, если погашается ранее выдаваемый кредит. То есть, это некий аналог обычной кредитной карты, только порядок сумм намного выше, чем у любого потребительского кредита.

«Алтайкрайэнерго»

«Алтайкрайэнерго» намерено открыть кредитную линию на 100 млн рублей. В понедельник, 30 сентября завершился прием заявок. Итоги будут подведены в пятницу, 4 октября. По условиям технического задания опубликованного договора, срок займа должен составлять не менее 18 и не более 24 месяцев с момента заключения договора. Стоимость обслуживания будет рассчитана, исходя из ключевой ставки Центробанка России (на данный момент она составляет 7% - прим. ред.) плюс 1%, то есть, предположительно, 8% годовых. Кроме того, по условиям соглашения, комиссия за неиспользованный лимит кредитной линии не должна превышать 0,1% годовых от его размера.

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Целью открытия кредитной линии предприятие указывает необходимость в пополнении оборотных средств. Договор с победителем будет подписан до 18 октября текущего года.

«Бийский олеумный завод»

Еще более крупную кредитную линию намерен открыть федеральный «Бийский олеумный завод». Максимальным лимитом указана сумма в 300 млн рублей. В качестве цели также указано финансирование оборотного капитала. Срок кредитного договора, по документам, будет составлять не более одного года. Кредитной линией предусмотрены транши со сроком использования до полугода. Заявки также принимались до 30 сентября, итоги аукциона будут подведены 3 октября.

Выбор поставщика услуг определяется в формате редукциона, то есть, исходя из условий коммерческого предложения.