Каменского депутата Евгения Найдена, «заблудившегося» на охоте, оштрафовали

Группа браконьеров была ранее задержана в Каменском районе, среди охотников оказался депутат районного собрания Евгений Найден. В конечном счете, депутат признан виновным. Ему назначен штраф в размере одной тысячи рублей. Об этом сообщает "Банкфакс".
Административный материал в отношении народного избранника был рассмотрен 27 сентября 2019 года в Министерстве природных ресурсов и экологии Алтайского края.
Начальник управления охотничьего хозяйства, замминистра природных ресурсов и экологии Алтайского края Максим Котернюк пояснил, что у Найдена было разрешение на охоту и на оружие. Дело в том, что он не мог охотиться на данной территории.
В итоге подозреваемых мужчин задержали по «горячим» следам
«Вполне вероятно, что он заблудился и оказался на смежном участке, но это не снимает с него с ответственности», - уверен представитель минестерства.
Также Максим Котернюк объяснил, что Найдену было предъявлено обвинение в совершении правонарушения по ч. 1 с. 8.37 КоАП РФ (нарушение правил охоты). По факту было установлено, что он находился на запретной для него территории охотугодий с зачехленным оружием, что является нарушением.
Максимальное наказание, предусмотренное в данном случае, штраф в размере 4 тысяч рублей с конфискацией орудия охоты или лишение права осуществлять охоту на срок до двух лет.
По словам самого депутата Найдена, его задержание правоохранителями на территории запретных охотугодий – не более, чем заказ со стороны давних недоброжелателей его семьи.
Приговор по делу главы Каменского района могут вынести уже 10 сентября