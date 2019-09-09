О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Скандал с декларациями ЕДГ-2019 Личный формат Внимание, школа!
Скандал с декларациями
ЕДГ-2019
Личный формат
Внимание, школа!

Каменского депутата Евгения Найдена, «заблудившегося» на охоте, оштрафовали

Новости
319
0

Группа браконьеров была ранее задержана в Каменском районе, среди охотников оказался депутат районного собрания Евгений Найден. В конечном счете,  депутат признан виновным. Ему назначен штраф в размере одной тысячи рублей. Об этом сообщает "Банкфакс".

Административный материал в отношении народного избранника был рассмотрен 27 сентября 2019 года в Министерстве природных ресурсов и экологии Алтайского края.

Начальник управления охотничьего хозяйства, замминистра природных ресурсов и экологии Алтайского края Максим Котернюк пояснил, что у Найдена было разрешение на охоту и на оружие. Дело в том, что он не мог охотиться на данной территории.

Каменского депутата Евгения Найдена уличили в вип-охоте без лицензии

Каменского депутата Евгения Найдена уличили в вип-охоте без лицензии

Новости

В итоге подозреваемых мужчин задержали по «горячим» следам

2318

«Вполне вероятно, что он заблудился и оказался на смежном участке, но это не снимает с него с ответственности», -  уверен представитель минестерства.

Также Максим Котернюк объяснил, что Найдену было предъявлено обвинение в совершении правонарушения по ч. 1 с. 8.37 КоАП РФ (нарушение правил охоты). По факту было установлено, что он находился на запретной для него территории охотугодий с зачехленным оружием, что является нарушением.

Максимальное наказание, предусмотренное в данном случае, штраф в размере 4 тысяч рублей с конфискацией орудия охоты или лишение права осуществлять охоту на срок до двух лет.

По словам самого депутата Найдена, его задержание правоохранителями на территории запретных охотугодий – не более, чем заказ со стороны давних недоброжелателей его семьи.

«Хлебное дело» Федора Найдена. Что с ним не так?

«Хлебное дело» Федора Найдена. Что с ним не так?

Новости

Приговор по делу главы Каменского района могут вынести уже 10 сентября

2876

 

Автор: Политсиб.ру

Комментарии (0)

1000