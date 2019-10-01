Барнаульцы стали жертвами предприимчивого автомошенника

Новости 01.10.2019 12:45 72

Жительница Барнаула приобрела автомобиль «Виста» и стала жертвой аферистов. В подобной ситуации может оказаться каждый. «КП-Барнаул» рассказывает, с чего началась история.

После постановки «железного коня» на учет в ГАИ женщина даже представить себе не могла, что стала жертвой мошенника. Женщина столкнулась с проблемой, когда решила продать машину. Как оказалось, автомобиль арестовала служба судебных приставов. Об этом женщина узнала спустя три месяца, как уже иномарка была продана.

Совместными усилиями автовладельцы выяснили, что машина находится в залоге у банка с 19 января 2017 года. То есть, буквально за две недели до продажи «японца» прежний владелец заложил его и спешно продал. А вот сведения в нотариальной палате об этом появились только 14 февраля 2017 года, когда машина находилась в собственности женщины.

Из-за его действий мошенника теперь два следующих владельца судятся – и между собой, и с банком.

Гуманный суд

10 сентября состоялся суд между экс-владельцем проблемного авто и нынешним. Женщина выступала ответчиком, ей нужно было отклонить требования о выплате денег за машину новому владельцу. Вторым пунктом было требование признать ее добросовестным покупателем, тогда автомобиль перестал бы быть собственностью банка и перешел во владение нового покупателя. Тогда финансовое учреждение стало бы бороться с продавцом-мошенником, который заложил авто в 2017 году и спустя две недели продал его Ирине.

Суд пошел мне навстречу по одному пункту и постановил, что теперь я не должна выплачивать деньги, за которые продала автомобиль, - отметила бывшая владелица. В результате крайний владелец Toyota Vista несет потери один. Он, будучи добросовестным приобретателем, заплатил за автомобиль, который у него хочет забрать банк.

Естественно, мужчина недоволен таким исходом. Автомобиль у него пока не изъяли, но все может измениться уже в ближайшее время.

Женщина поясняет, что история для нее не закончилась, ведь есть еще Верховный суд, в который новый владелец может подать иск в течение полугода, если совместными усилиями им не удастся доказать факт мошенничества при продаже автомобиля со стороны афериста.