Алтайский министр природы рассказал о реализации нацпроекта «Экология» в крае

Новости 01.10.2019 12:15 613

Накануне в Барнауле состоялась пресс-конференция руководителя регионального Минприроды Владимира Попрядухина, на которой он рассказал о реализации нацпроекта «Экология» в Алтайском крае.

Министр напомнил, что нацпроект состоит из 11 федеральных проектов, охватывающих пять основных направлений: воздух, вода, биоразнообразие, отходы и технологии. Алтайский край реализует шесть таких проектов. Пять из них контролирует Минприроды, один – Минстрой. Общий объем финансирования с начала 2019 года и до конца 2024-го, составит 2,2 млрд рублей. Большая часть средств направляется на реализацию проекта «Чистая вода».

Чистая вода

Владимир Попрядухин сообщил также, что в проекте по сохранению уникальных водных объектов речь шла преимущественно о реках, однако на местном уровне решено было основное внимание уделить озерам. Министр пояснил, что многие из них были ранее включены в федеральную целевую программу «Развитие водохозяйственного комплекса», однако средств на ее реализацию выделялось мало.

«На данный момент в федеральный проект удалось включить только озеро Колядинское, общая цена его рекультивации составляет 24,5 млн рублей. <…> Если нам удастся сформировать пакет необходимых исполнительных документов до конца года, то мы претендуем еще четыре озера включить в проект», — сообщил глава краевого Минприроды.

Рассказал он и о проблемах создания национальных парков в Алтайском крае.

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Национальные парки

По словам министра, на прошлой неделе в Москве проходила коллегия Минприроды, на ней Владимир Попрядухин встретился с директором департамента по особо охраняемым природным территориям, где были высказаны, в том числе, замечания по созданию нацпарка «Тогул». В частности, было упомянуто наличие на территории будущего парка участка, на котором разрешено недропользование.

«Этот участок не только исчерпал себя — он действует противозаконно, поскольку до настоящего момента хозяйственная деятельность не начата, но даже если она начнется, это будет противоречить природоохранным защитным функциям лесов, на территории которых подразумевается проведение работ по добыче рассыпного золота», — объяснил Попрядухин.

Алтайское Минприроды намерено добиться отзыва лицензии у недропользователя к декабрю.

Второй проблемой стало недовольство местных жителей, возмущенных возможным запретом на сбор дикоросов в нацпарках. Согласно федеральному законодательству, населению придётся получать на это разрешение. В исключительном порядке сбор разрешается только для малых коренных народов, которые без этого промысла не могут нормально существовать.

Владимир Попрядухин сообщил, что алтайское Минприроды будет бороться ни много, ни мало, за изменение федерального законодательства. Соответствующие предложения переданы в Минприроды РФ и депутатам Госдумы. Мо мнению алтайского министра, эта цель вполне достижима.