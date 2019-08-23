Новые собственники возобновили работу на «Рубцовском хлебокомбинате»

Новости 01.10.2019 11:45 305

«Рубцовский хлебокомбинат» возобновил производство после трехмесячного простоя. Об этом сообщает издание «Местное время».

По информации СМИ, с 29 сентября запущен пряничный цех, в ассортименте выпускаемой продукции восемь видов пряников. Сегодня, 1 октября, намечен запуск основного производства хлеба «Сибирского».

Кроме того, в скором времени все желающие смогут покупать хлеб в новой, фирменной бумажной упаковке, позволяющей сохранить ту самую, знаменитую хрустящую корочку и все свойства продукта.

«В начале ноября планируем ввести в строй булочный цех, чтобы возобновить весь ассортимент выпекаемой продукции. Также, в данный момент идет реконструкция кондитерского цеха. Его запуск планируется в начале декабря, так что рубцовчане не останутся без знаменитых хлебокомбинатовских тортов», – рассказал один из собственников АО Сергей Левичев.

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Также стало известно, что с 1 октября возобновит работу фирменный магазин «Русич», который находится на территории хлебокомбината. Параллельно магазин будет отремонтирован по всем современным стандартам.

Напомним, 1 июля АО «Рубцовский хлебокомбинат» остановил производство в связи с тяжелым финансовым положением, под сокращение попали 180 работников предприятия. Проблемный хлебокомбинат был куплен местными бизнесменами Сергеем Левичевым и Алексеем Школиным.

По словам нового руководства, на комбинате удалось сохранить костяк коллектива. По мере ввода в эксплуатацию остальных цехов и увеличения объемов производства, будет осуществляться дополнительный набор сотрудников.