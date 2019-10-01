Алтайский СПИД-центр провел лекции в барнаульской школе

Новости 01.10.2019 13:18 157

27 сентября в двух девятых классах школы №126 состоялись видеолектории на тему «СПИД не выбирает, выбираете Вы».

Несмотря на юный возраст участников, а ими стали учащиеся 15-16 лет, они что - то слышали о ВИЧ –инфекции, но их знания полны предубеждений и домыслов. Врач – эпидемиолог Алтайского краевого центра по профилактике и борьбе со СПИДом Светлана Анатольевна Федина в ходе обсуждения постаралась развеять ложные представления о путях передачи ВИЧ, факторах риска заражения и мерах защиты.

В ходе общения приводились конкретные примеры жизненных ситуаций, связанные с заражением ВИЧ. Учитывая возраст участников, которому свойственно рисковать, экспериментировать, при обсуждении затронуты были вопросы поведения подростка и его роль в распространении ВИЧ, личная ответственность за свое здоровье.

Информация сопровождалась просмотром тематических видеороликов, что помогло участникам в осознании рассматриваемой проблемы.

За более подробной информацией обращаться в отдел профилактики по тел: 33-46-99.

Телефон доверия по вопросам ВИЧ-инфекции: 33-45-99.