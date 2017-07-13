Мировых судей районов Барнаула переселят в обновленный Дом быта

Новости 01.10.2019 10:20 469

Судебные участки мировых судей Октябрьского, Ленинского, Индустриального районов Барнаула переедут в новое здание, передает пресс-служба городской администрации. Речь идет о бывшем Доме быта в районе «Докучаево».

Отмечается, что переезд запланирован на октябрь этого года. Судебные участки расположатся в новом здании на улице Попова,68. Здесь также разместится архив участков.

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К слову, мировые судьи и работники аппарата ждут новоселья с нетерпением. Судебные участки разместятся в просторных, отремонтированных кабинетах, оборудованных новой удобной мебелью.

«В целом необходимо отметить, существенное улучшение труда мировых судей и работников, подчиненного им аппарата, окажет положительное влияние на эффективное выполнение важнейшей государственной функции по осуществлению правосудия. В свою очередь качество, открытость, доступность правосудия, безусловно, будут способствуют наиболее полной реализации конституционных прав граждан на судебную защиту», - прокомментировали в мэрии.