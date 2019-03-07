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На Алтае школьник умер на уроке физкультуры

Новости
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В Республике Алтай во время урока физкультуры ученик 10 класса потерял сознание и умер. По данному факту ведется доследственная проверка.  Об этом сообщает региональный Следком.

Как информирует ведомство, трагедия произошла утром 30 сентября в спортивном зале Чойской средней общеобразовательной школы.

Как выяснил, десятиклассник выполнял упражнение на перекладине. После того, как мальчик потерял сознание, ему оказали первую медицинскую помощь.

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«Несмотря на оказанную первую медицинскую помощь школьным фельдшером и учителем физической культуры, подросток скончался через непродолжительное время», - говорится в сообщении СК.

На месте происшествия работали следователи и криминалисты. Сейчас опрашиваются очевидцы, в том числе одноклассники, родственники подростка и работники школы.

Тело умершего направлено для проведения судебной медицинской экспертизы в целях установления причины смерти. Следователям предстоит выяснить, при каких обстоятельствах ученик был допущен в спортивный зал, предшествовало ли этому проведение обследования его состояния здоровья.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Автор: Политсиб.ру

Комментарии (2)

1000

Татьяна

Медицинская справка о группе здоровья и допуске к определённой физ. группе должна быть перед учебным годом, а не в конце первой четверти. Да и качество медосмотра, видимо оставляет желать лучшего. На ровном месте не умирают на уроке физкультуры.

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Гость
Татьяна, Дети пьют энергетики, едят ......что. Сидят сиднем в телефонах, а тут - пришлось побегать - и организм не выдержал...увы, сейчас неподготовленные дети ни к чему. Это не про конкретного человека, а в общем. парня жаль, конечно.
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