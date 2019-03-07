На Алтае школьник умер на уроке физкультуры

В Республике Алтай во время урока физкультуры ученик 10 класса потерял сознание и умер. По данному факту ведется доследственная проверка. Об этом сообщает региональный Следком.
Как информирует ведомство, трагедия произошла утром 30 сентября в спортивном зале Чойской средней общеобразовательной школы.
Как выяснил, десятиклассник выполнял упражнение на перекладине. После того, как мальчик потерял сознание, ему оказали первую медицинскую помощь.
Медицинскую помощь ребенку начали оказывать в машине скорой помощи
«Несмотря на оказанную первую медицинскую помощь школьным фельдшером и учителем физической культуры, подросток скончался через непродолжительное время», - говорится в сообщении СК.
На месте происшествия работали следователи и криминалисты. Сейчас опрашиваются очевидцы, в том числе одноклассники, родственники подростка и работники школы.
Тело умершего направлено для проведения судебной медицинской экспертизы в целях установления причины смерти. Следователям предстоит выяснить, при каких обстоятельствах ученик был допущен в спортивный зал, предшествовало ли этому проведение обследования его состояния здоровья.
По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
Медицинская справка о группе здоровья и допуске к определённой физ. группе должна быть перед учебным годом, а не в конце первой четверти. Да и качество медосмотра, видимо оставляет желать лучшего. На ровном месте не умирают на уроке физкультуры.