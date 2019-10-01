Какие перемены грядут в барнаульском аэропорту

Новости 01.10.2019 8:45 4463

Новый павильон прилета пассажиров планируют построить в барнаульском аэропорту. Это следует из размещенного на портале госзакупок тендера на его проектирование.

За разработку проектно-сметной и рабочей документации на возведение павильона прилета пассажиров международных воздушных линий с пунктом пропуска через госграницу РФ в международном аэропорту имени Германа Титова АО «Авиапредприятие «Алтай» предлагает 15 млн рублей. Прием заявок стартовал накануне и будет длиться две недели – до 14 октября. Аукцион состоится 6 ноября.

Павильон прилета

Внешний облик павильона планируется выдержать в стиле находящихся рядом аэровокзала и вышки КДП. Павильон станет продолжением существующего здания аэровокзала. Интерьерные решения должны вызывать ассоциации с природой и знаменитыми жителями Алтайского края. Также заказчик требует использовать в проектных решениях высококачественные, сертифицированные в РФ, износоустойчивые и экологически чистые материалы.

В новом здании расположатся:

Зона с кабинами паспортного контроля;

Зал выдачи багажа с одним транспортером, а также помещения для хранения невостребованного багажа и разукомплектовки багажных контейнеров;

Зона таможенного контроля с досмотровым оборудованием;

Зал прилета с пунктами иммиграционного, санитарно-эпидемиологического, карантинного фитосанитарного контроля, ветеринарного контроля;

Служебные и санитарно-бытовые помещения.

Техзаданием предусмотрено благоустройство прилегающей территории, включающее устройство проездов, пешеходных дорог, тротуаров, элементов озеленения, учитывающих климатические особенности, малых архитектурных форм (скамьи, навесы, урны и так далее). От подрядчика в проектировании требуется учитывать возможную сейсмическую активность в данном районе.

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Требования к участникам

Участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства. Для них установлены некоторые специальные требования. Каждый претендент должен:

Быть членом саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования;

Самостоятельно обеспечивать все необходимые разрешения, сертификаты, лицензии для выполнения работ в рамках задания;

Обладать положительной деловой репутацией в аналогичной сфере;

Иметь в наличии квалифицированный и опытный персонал;

Обладать достаточными материально-техническими ресурсами.

Кроме того, участники торгов должны иметь опыт выполнения подобных контрактов – в портфолио компании-претендента обязательно должно присутствовать, как минимум, по одному исполненному проекту сметной и рабочей документации, стоимостью не менее 10 млн рублей каждый.