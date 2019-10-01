Какие перемены грядут в барнаульском аэропорту

Новый павильон прилета пассажиров планируют построить в барнаульском аэропорту. Это следует из размещенного на портале госзакупок тендера на его проектирование.
Внешний облик павильона планируется выдержать в стиле находящихся рядом аэровокзала и вышки КДП. Павильон станет продолжением существующего здания аэровокзала. Интерьерные решения должны вызывать ассоциации с природой и знаменитыми жителями Алтайского края. Также заказчик требует использовать в проектных решениях высококачественные, сертифицированные в РФ, износоустойчивые и экологически чистые материалы.
В новом здании расположатся:
Техзаданием предусмотрено благоустройство прилегающей территории, включающее устройство проездов, пешеходных дорог, тротуаров, элементов озеленения, учитывающих климатические особенности, малых архитектурных форм (скамьи, навесы, урны и так далее). От подрядчика в проектировании требуется учитывать возможную сейсмическую активность в данном районе.
На выполнение проектно-сметных работ отводится 250 дней
Участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства. Для них установлены некоторые специальные требования. Каждый претендент должен:
Кроме того, участники торгов должны иметь опыт выполнения подобных контрактов – в портфолио компании-претендента обязательно должно присутствовать, как минимум, по одному исполненному проекту сметной и рабочей документации, стоимостью не менее 10 млн рублей каждый.