ГЛОНАСС, зарплаты, пальмовое масло: что изменится в законах России с 1 октября

Новости 01.10.2019 7:10 893

Пальмовое масло спустя 15 лет потеряет налоговые льготы. Хостелы в жилых домах больше не будут докучать жильцам, а уровень зарплат у военных и бюджетников вырастет. О том, какие изменения ждут россиян с 1 октября, читайте в материале «Политсибру».

Оформление ДТП без полиции и при помощи смартфона становится возможным с 1 октября. При условии возмещения до 100 тысяч рублей в случаи наличия разногласий и до 400 тысяч рублей при их отсутствии, страховая компания будет должна предоставить данные о ДТП, зафиксированные в системе ГЛОНАСС или мобильном приложении.

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Согласно закону, страховщики обязаны обеспечивать непрерывную и бесперебойную работу информационных систем, необходимых для получения сведений об аварии.

С 1 октября вступает в силу закон о запрете хостелов в многоквартирных домах. Теперь по закону оказывать гостиничные услуги можно только в нежилых помещениях с отдельным входом. Кроме того, необходимо будет организовать звукоизоляцию, охранную сигнализацию и противопожарную систему.

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Действующая налоговая льгота на пальмовое масло с 1 октября отменяется. Теперь поставщика придется платить положенные 20% НДС. Вместо этого с 20% до 10% снижается ставка на фрукты и ягоды. Последнюю инициативу выдвинул президент России Владимир Путин. Об этом его попросили производители плодово-ягодной продукции во время встречи с представителями садоводческих хозяйств.

Снижение НДС коснется и авиаперевозок в обход Москвы. Теперь, с 1 октября, для внутренних авиаперевозок, пролегающих в обход московского авиаузла, устанавливается нулевая ставка НДС. В Совете Федерации пояснили, что на ценах это не отразится. Главная цель изменений в законе – стимулирование развития региональных авиарейсов, которые по прогнозам должны «вырасти» на 39% уже в 2019 году.

Также, с 1 октября повышение зарплат ожидается у бюджетников и военных. Повышение составит 4,3%. По общим подсчетам, повышение коснется более двух млн работников. Среди них специалисты казенных, бюджетных и автономных федеральных учреждений, в том числе нянечек в детских садах, специалистов по кадрам, юристов и бухгалтеров. Повысят зарплаты и гидрометеорологов, синоптиков. В эту категорию попадают и спасательные центры МЧС.

Такой же процент будет добавлен в окладную часть военнослужащих, сотрудников ОВД, федеральной противопожарной службы, таможенных органов. Кроме того, будут пересмотрены пенсии граждан, уволенных со службы.

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С 1 октября в России начнут работу новые суды. Среди новичков будут кассационные, апелляционные суды общей юрисдикции, Кассационный и Апелляционный военные суды, а также Центральный окружной военный суд.

Полномочия по рассмотрению жалоб, протестов на вступившие в законную силу постановления и решения по делам об административных правонарушениях передаются кассационным судам общей юрисдикции, в том числе кассационному военному суду.

В Верховном суде уверены, что введение новых судов будет способствовать укреплению независимости судей и повышению эффективности правосудия.

От гражданства другой страны станет проще освободиться. Изменение вступит в силу 17 октября. Россияне с иностранным гражданством получат право подачи письменного уведомления о выходе из иностранного гражданства в органы МВД как по месту жительства, так и по месту фактического нахождения в России.

Добровольная подача документов на выход из гражданства другого государства будет считаться достаточным основанием, чтобы устроиться на государственную службу в России.

С 29 октября кассиры кинотеатров смогут требовать у зрителей паспорт для проверки возраста. Такое же правило начнет работать и для работников библиотек, продавцов книг, газет и журналов.